تضامنا مع فلسطين.. بهاء سلطان يُعلن تأجيل حفله بالكويت

أعلن بهاء سلطان عن تأجيل حفله الغنائي والذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة وسط جمهوره بدولة الكويت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشر بهاء سلطان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة بوستر الحفل وعلق عليها: “تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وحدادا على أرواح الشهداء.. تم تأجيل حفل الفنان بهاء سلطان في دولة الكويت اليوم لحين اشعار آخر.. اللهم آمن روعهم واحفظهم وأرزقهم الأمن والآمان يارب. رحم الله الشهداء”.



أغنية بهاء سلطان الجديدة “دادينا”

وطرح النجم بهاء سلطان منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “دادينا” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية “دادينا” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، و الملحن عزيز الشافعي، و الموزع الموسيقي أحمد عادل، و مهندس الصوت ماهر صلاح.



كلمات أغنية “دادينا”

“عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده إحنا ضحينا بـ حياتنا عملنا حاجات كتير دادينا دادينا دادينا دادينا لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا و هاتينا دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا قلبي علينا فيها اللى قل و إستغل و اللى باعنا بيعه عاشرنا ناس فظيعه ناس محتاجين قطيعه قابلنا شر شفنا غل وقولنا توبه يابا عايشين في وسط غابه”.