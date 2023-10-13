هانى شاكر يعلن دعمه للقضية الفلسطينية: "رافض صمتى" (فيديو)

حرص الفنان هاني شاكر على إعلان دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال مشاركته كلمات أغنية "أنا عربي" عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر "شاكر" مقطع فيديو من كليب "أنا عربي" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: "أنا عربي ورافض صمتي كاتم إحساس جوايا والشعب العربي في صفي هقول ويرد ورايا".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به الاحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام الماضية منذ اندلاع المواجهات في فلسطين، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

واستغل الفنان أحمد فهمي مناسبة تكريم أحدث مسلسلاته "سفاح الجيزة" في الجامعة الأمريكية لتوجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني.

وخلال فعالية التكريم التي نظمها طلاب الجامعة الأمريكية، قال أحمد فهمي: "عايزين ندعم أهلنا وإخوتنا في فلسطين بالإمكانيات المتاحة لنا، وأقلها وآخرهم الدعاء"، وهو ما لاقى استحسانًا من الجمهور وقابله بالتصفيق.