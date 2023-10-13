منسق "حياة كريمة" بالإسماعيلية: حريصون على دعم ومساندة الشعب الفلسطينى

أطلقت مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم بمحافظة الإسماعيلية لصالح أهالي غزة المتضررين في فلسطين.

وتواجدت سيارات التبرع بالدم أمام مسجدي أبوبكر الصديق والمطافي بوسط مدينة الإسماعيلية بمشاركة المئات من متطوعي التحالف ومؤسسة "حياة كريمة".

منسق حياة كريمة بالإسماعيلية: ندعم الشعب الفلسطيني الشقيق

وقال محمد جمال، منسق مؤسسة "حياة كريمة" في الإسماعيلية، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، لافتًا إلى أن الحملة تأتي في إطار حرص مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المساعدة والمساندة له.

وشهدت الحملة حضور أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية، والمتطوعين؛ لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يتم باستمرار في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.