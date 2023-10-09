الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تُعلن عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطينى وتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة

جريدة الدستور

أعربت مؤسسة حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجاء في بيان رسمى صدر عن المؤسسة ونشرته على صفحاتها الرسمية أن مؤسسة حياة كريمة تعرب عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وبدورها تؤكد "مؤسسة حياة كريمة " تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلد الشقيق.

وتعلن المؤسسة توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة انطلاقًا من دور مؤسسة حياة كريمة الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها، والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصبية. 
يمكنكم التبرع لدعم الشعب الفلسطيني من خلال  حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية التالية: 
البنك التجاري الدولي 
١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥
بنك مصر 
١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١
البنك الأهلي المصري 
١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥
البنك العربي الافريقي الدولي
١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥

غزة حياة كريمه الأقصي

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