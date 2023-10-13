الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى لبيب: الإسلام السياسى استخدم لخدمة أهداف الاحتلال

الكاتب الصحفي هاني
الكاتب الصحفي هاني لبيب

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، إن هناك حالة مرتبطة بقوة مصر وبقائها، وهذه الحالة لم تبدأ من الآن، وعندما نرجع لما قبل أحداث 2011 وثورة 25 يناير سنجد نظريات تنظير، وبدأت دخول حيز التنفيذ منها الفوضى الخلاقة، والشرق الأوسط الكبير، وصراع الحضارات ونهاية التاريخ، وإعادة صياغة شكل العالم باعتباره صراعًا دينيًا. 

وأضاف "لبيب" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه تم استخدام الإسلام السياسي لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم جماعات وظيفية في الأصل منبت الاحتلال في مصر، والإنجليز هم الذين صنعوا الإخوان.

 

الجماعات الوظيفية بدأت بالمجتمع المدني

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الجماعات الوظيفية بدأت بالمجتمع المدني، وكان المجتمع المدني له رسالة محترمة جدًا وواضحة، ولكن أقلية من المجتمع المدني بدأت تنفيذ أجندة التوظيف التي أصبح جماعات وظيفية، لافتًا إلى أن النخبة المثقفة المصرية بدأت الانتباه لما يحدث، وبدأوا التحذير من تلك الأمور.

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