الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد عكاشة: الولايات المتحدة شريك كامل فى صناعة القرار السياسى الإسرائيلى

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الوقت الذي يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية حاليًا دقيق جدًا.

وأضاف "عكاشة" في حواره لبرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن وجود وزير الخارجية الأمريكي بالأمس داخل إسرائيل وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي.

 

خالد عكاشة: أمريكا هي من صنعت وزارة الحرب المصغرة ودفعت رجالها فيها

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أيضًا في صناعة وزارة الحرب المصغرة، متابعًا أن كل المصادر الأمريكية والإسرائيلية تعلم تمامًا أن بني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق هو رجل الولايات المتحدة الأمريكية داخل النخبة السياسية.

وتابع: "نحن الآن أمام صناعة لحكومة إسرائيلية اشتركت بشكل أو بآخر الولايات المتحدة في صنعها ودفع رجالها فيها". 

خالد عكاشة الولايات المتحدة إسرائيل حكومة إسرائيل كلام فى السياسة أحمد الطاهري اكسترا نيوز

مواد متعلقة

إقبال كبير على حملات التبرع بالدم لصالح أهالي غزة في المنوفية

محمد الباز: مكانة مصر الكبيرة تجعلها فى قلب "المزايدات" بشأن قضية فلسطين

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

مدرب الجزائر: "نحلم بلقب إفريقيا.. وتمنيت مواجهة مصر منذ سنوات"

خلال تغطية اشتباكات القدس.. قوات الاحتلال تعتدى على طاقم قناة "القاهرة الإخبارية"

بدء إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على القمص الراحل سمعان إبراهيم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في عمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم