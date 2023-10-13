خالد عكاشة: الولايات المتحدة شريك كامل فى صناعة القرار السياسى الإسرائيلى

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الوقت الذي يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية حاليًا دقيق جدًا.

وأضاف "عكاشة" في حواره لبرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن وجود وزير الخارجية الأمريكي بالأمس داخل إسرائيل وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي.

خالد عكاشة: أمريكا هي من صنعت وزارة الحرب المصغرة ودفعت رجالها فيها

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أيضًا في صناعة وزارة الحرب المصغرة، متابعًا أن كل المصادر الأمريكية والإسرائيلية تعلم تمامًا أن بني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق هو رجل الولايات المتحدة الأمريكية داخل النخبة السياسية.

وتابع: "نحن الآن أمام صناعة لحكومة إسرائيلية اشتركت بشكل أو بآخر الولايات المتحدة في صنعها ودفع رجالها فيها".