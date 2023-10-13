الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على التبرع بالدم لصالح غزة فى الدقى

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة

توافد عشرات المواطنين على مقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية في شارع مصدق بمنطقة الدقي في الجيزة، للتبرع بالدم لصالح أهل غزة.

وشهدت جمعية رسالة حالة من الاستعدادات لاستقبال المواطنين لبدء حملة التبرع بالدم لصالح قطاع غزة التي أطلقت اليوم الجمعة في عدد من المناطق ومحافظات مصر.

وتمركزت سيارة التبرع بالدم أمام مقر الجمعية منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة استعدادًا لاستقبال المواطنين وبدء حملة التبرع بالدم لأهالي غزة.

التبرع بالدم 

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة

حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة
حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة
حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة
حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة
حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة
حملة التبرع بالدم بجمعية رسالة
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