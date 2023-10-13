الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرتان للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة في الإسماعيلية

صورة أرشيفية لحملات
صورة أرشيفية لحملات التبرع بالدم

تشهد محافظة الإسماعيلية، تنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة بفلسطين، جراء الاعتداء الغاشم الذي يشنه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.

ونظمت مبادرة الإسماعيلية، مبادراتين للتبرع بالدم ضمن حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وتتواجد فرق التبرع بالدم في محافظة الإسماعيلية أمام مسجد أبوبكر الصديق في ميدان الجمهورية، وأمام مسجد الإسماعيلي ميدان المطافي.

ومن المقرر أن يبدأ توافد المواطنين وبدء حملة التبرع بالدم لأبناء فلسطين في قطاع غزة، بعد صلاة الجمعة ويستمر عدة أيام، لكل الراغبين في التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين في ظل تزايد أعداد المصابين.

إرسال مساعدات لقطاع غزة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ودعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

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