الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للمسنين بيوم ترفيهي لكبار السن

كبار السن صورة أرشيفية
كبار السن صورة أرشيفية

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على سعادته البالغة لاختيار محافظة الإسماعيلية لاستضافة ١٥٠ من كبار السن من محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، ضمن فعاليات احتفالات وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للمسنين، والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، من خلال تنفيذ برنامج ترفيهي توعويّ صحي لضيوف المحافظة.

مديرية التضامن الاجتماعي تستقبل ١٥٠ من كبار السن

واستقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا يضم ١٥٠ من كبار السن من محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وتضمنت الاحتفالية زيارة عدد من الأماكن السياحية بالمحافظة بالإضافة إلى زيارة متحف الإسماعيلية القومي للآثار، وإقامة احتفالية غنائية بنادي الفيروز، يعقبها احتفالية أخرى على أنغام السمسمية تقام مساء اليوم بمكتبة مصر العامة.

تأتي تلك الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيدًا منها على دعم الدولة لكبار السن وتقديرًا لمكانتهم.

تضمن اليوم استقبال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لهم ومرافقتهم أثناء زيارتهم لمتحف الإسماعيلية الإقليمي للآثار؛ للتعرف على تاريخ المحافظة الأثري، بالإضافة إلى التعرف على معالم ومقومات المحافظة السياحية.

وانطلقت أتوبيسات الضيوف المشاركين في الاحتفالية إلى نادي الفيروز، لقضاء يوم ترفيهي والاستمتاع بالطبيعة على شاطئ بحيرة التمساح، بالإضافة إلى تناولهم وجبة الغذاء.

كما قامت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وجمعية الهلال الأحمر بتقديم خدمات صحية وإرشادية توعوية للسادة الضيوف ضمن فعاليات الاحتفالية اليوم.

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للمسنين على زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم.

ومن الجدير ذكره، أنه في ١٤ ديسمبر ١٩٩٠، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر بوصفه اليوم للمسنين، وجاء هذا الإعلان لاحقًا لمبادرة خطة العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٨٢.

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