لاعب باراجواي يبصق على ميسي بتصفيات المونديال (فيديو)

لقطت عدسات الكاميرات، أنطونيو سانابريا لاعب منتخب باراجواي، يقوم بالبصق على ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، في المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواصل منتخب الأرجنتين انطلاقته المثالية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، وذلك بفوزه على ضيفه باراجواي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “المونومنتال”، في الجولة الثالثة من المنافسات.

ودخل ميسي أرض الملعب كبديل في الدقيقة 53 لزميله جوليان ألفاريز.

وفي الدقيقة 85، دخل ميسي في مشاجرة مع زميله السابق في برشلونة، أنطونيو سانابريا قبل أن يتدخل لاعبو المنتخبين لتهدئة الأجواء بينهما.

وأدار ميسي ظهره لـ سانابريا، ليقوم ذلك الأخير بالبصق عليه وهو ما لقطته الكاميرون ولم يره البرازيلي رافائيل كلاوس حكم المباراة.

وتحدث ميسي عن تلك الواقعة في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلًا:"أخبروني في غرفة تبديل الملابس أن أحدهم بصق عليّ. الحقيقة هي أنني لا أعرف حتى من هو هذا الصبي. أفضّل عدم التحدث، وإلا فإنه سيخرج ويتحدث في كل مكان وسيكون معروفًا".

ونفى سانابريا أنه قام بالبصق على ميسي، قائلًا: "لا لا، نظرت إلى الفيديو، لقد بصقت لكن زاوية الكاميرا هي من جعلت الأمر أنني أبصق عليه، وأنا أنفي ذلك تمامًا، لقد كانت بعيدة تمامًا".

منتخب الأرجنتين افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، عن طريق مدافعه نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الثالثة، بتسديدة رائعة على الطائر، من متابعة للركلة الركنية التي نفذها رودريجو دي بول من الجهة اليسرى.

رودريجو دي باول نفسه كاد أن يضاعف تقدم منتخب بلاده، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن، في الدقيقة 42.

وشارك الأسطورة ليونيل ميسي كبديل مع منتخب الأرجنتين في الدقيقة 53 بدلًا لزميله جوليان ألفاريز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

ميسي كاد أن يسجل هدفًا آخرًا لـ الأرجنتين من ركلة ركنية نفذها في الدقيقة 75 من الجهة اليسرى، لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

الحظ عاند ميسي مرة أخرى، حيث تصدى القائم الأيسر لتسديدته من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 92 من المباراة، ليظفر رفاقه بنقاط الانتصار.

وبذلك الفوز، رفع منتخب الأرجنتين - بطل كأس العالم - رصيده من النقاط للنقطة التاسعة في صدارة التصفيات، فيما تجمد رصيد باراجواي عند نقطة وحيدة في المركز الثامن.