لقاء مفتوح مع الكاتبة ساندرا سراج في ديوان "سينما راديو" الأربعاء

تنظم دار ديوان للنشر لقاء مفتوحا مع الكاتبة ساندرا سراج، يوم الأربعاء 11 أكتوبر، في تمام الساعة 7 مساءً، وذلك في ديوان سينما راديو، بوسط البلد.

وتدير اللقاء سارة إبراهيم مؤسسة جروب BOOKMARK، وسيتم خلال اللقاء استعراض أهم أعمال الكاتبة ساندرا سراج، كما ستتاح الفرصة للحضور لطرح أسئلتهم والمناقشة حول أعمال الكاتبة.

رواية ماذا لو؟

صدر حديثًا للكاتبة ساندرا سراج، رواية "ماذا لو؟" للكاتبة ساندرا سراج، عن دار دوّن للنشر والتوزيع، والمقرر طرحها بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وتدور أحداث الرواية حول البطل الذي يُدعى "شمس" والذي ربما يٌقابل فتاة تُغيِّر مفهوم الحياة بالنسبة إليه، وربما يستعيد الحبيبة التي خسرها لقلة نضجه ولم يستطع تخطيها؛ أو يتحول إلى عبقري يحقق الأحلام المستحيلة، ورُبما يجد كُل من فقدهم بالموت ما زالوا أحياء يُرزقون.

الرواية تطرح العديد من التساؤلات مثل: "هل تكمن التعاسة في ضربات القدر؟ أم في طريقة تقبلنا لها؟ وهل نحن بالفعل أسرى مخاوفنا الوهمية التي تتحكم في قراراتنا وتتحكم في مستقبلنا؟ وهل ستُعيد الفرصة الثانية ما فقدناه، خاصة بعد ما كسرَنا الحزن في المحاولة الأولى؟ أم أنها دائرة مغلقة في نهاية الأمر؟".

من هي ساندرا سراج

هي كاتبة شابة وروائية مصرية، درست في كلية الآداب قسم علم نفس جامعة الإسكندرية، وعملت كمقدمة برامج إذاعية بموقع Allmuz العالمي، لها العديد من المقالات والتدوينات المنشورة عبر عدة مواقع وتكتب في عدد من المجلات الإلكترونية.

كما صدر للكاتبة ساندرا، رواية "ما لانبوح به" عام 2018، والتي تدور حول الدكتورة "إيلين"، وهى طبيبة نفسية تقوم بالسفر هربًا من واقعها على أمل أن تتخلص مما تعانى من الحب، لتكتشف أنها كانت تهرب من الوهم لتواجه الحقيقية.

وأيضًا صدر لها رواية “ما رواه البحر” عام 2020، وهي عبارة عن حكاية استثنائية لا يرويها أصحابها هذه المرة.. لكنها حكاية يرويها البحر بنفسه، يروي الحياة من منظوره، من القاع وليس السطح، من الغرق لا النجاة، من منظور القدر لا البشر.

وأيضًا صدر للكاتبة رواية "سأرحل" عام 2017، ورواية "إلى ما لا نهاية".