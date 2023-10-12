50 عاما على رحيله.. قراءة في كتاب "صوت باريس" لعميد الأدب العربي طه حسين

يوافق هذا العام، مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ما دعا المؤسسات الثقافية لتخصيص هذا العام للاحتفال بذكراه.

ومن ضمن ما كتب العميد كان كتاب “صوت باريس” وهو من الكتب التي غيرت الرؤية الأدبية والكتاب صدر عام 1932.

ينقل عميد الأدب العربي طه حسين في كتابه "صوت باريس" انطباعاته عن ثلاث وعشرين قصة تمثيلية، تمثِّل وقائع اجتماعية ومواقف إنسانية رواها قاصُّون فرنسيون وأمريكيون ومجريُّون. ويتميز الكتاب بأسلوبه الأدبي الراقي، وتحليله النقدي العميق، واهتمامه بالجانب الإنساني في القصص.

يؤكد طه حسين في كتابه على أهمية الاطلاع على الأدب العالمي لتنمية الذائقة الأدبية، فهو يرى أن الأدب العالمي هو ثروة إنسانية عظيمة، لا ينبغي أن نغفل عنها، ولا ينبغي أن نحرم أنفسنا من الاطلاع عليها.

يتناول الكتاب قصصًا من فرنسا وأمريكا والمجر، وتتنوع هذه القصص في موضوعاتها وشخصياتها وأفكارها، فهناك قصص تتناول العلاقات الإنسانية، وهناك قصص تتناول القضايا الاجتماعية، وهناك قصص تتناول القضايا السياسية.

يؤكد طه حسين في كتابه على قوة التأثير الإنساني للأدب، فهو يرى أن الأدب قادر على التأثير في الإنسان، وتغييره، وجعله أكثر إنسانية.

الأدب قادر على جعلنا نشعر بالفرح والحزن والأمل والخوف

ويعتقد طه حسين أن الأدب يؤثر في الإنسان من خلال قدرته على إثارة المشاعر والأحاسيس، فالأدب قادر على جعلنا نشعر بالفرح والحزن والأمل والخوف، كما أن الأدب قادر على جعلنا نتعاطف مع الآخرين، وفهم تجاربهم ومشاعرهم.

يُعد كتاب "صوت باريس" من أهم أعمال النقد الأدبي العربي. فقد ساهم في تعريف القارئ العربي بالأدب العالمي، وفتح آفاقًا جديدة أمامه للاطلاع على ثقافات وحضارات مختلفة. كما يتميز الكتاب بأسلوبه الأدبي الراقي، وتحليله النقدي العميق، واهتمامه بالجانب الإنساني في القصص.

يعد كتاب "صوت باريس" من أهم أعمال النقد الأدبي العربي، ويستحق أن يقرأه كل من يهتم بالأدب العالمي.

وهناك بعض الاقتباسات من الكتاب وهى:

-إن الأدب العالمي هو ثروة إنسانية عظيمة، لا ينبغي أن نغفل عنها، ولا ينبغي أن نحرم أنفسنا من الاطلاع عليها."

-"الأدب العالمي هو انعكاس للحياة الإنسانية في جميع أبعادها، وهو يعبر عن تجارب البشر وآمالهم وأحلامهم."

-"قوة الأدب تكمن في قدرته على التأثير في الإنسان، وتغييره، وجعله أكثر إنسانية."

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