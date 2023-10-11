بعد حصولها على الحقوق.. تعرف على المبلغ المدفوع قيمة تعاقد "ديوان" على مولفات مصطفى محمود

حصلت دار "ديوان للنشر" على حقوق النشر الكاملة والحصرية لمؤلفات الكاتب والمفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود.



وعلمت الدستور، أن “ديوان للنشر” دفعت مقابل الحقوق الحصرية مبلغ 5 ملايين جنيه.

وكانت ديوان للنشر قد أعلنت أمس عن تعاقدها مع الورثة من أصحاب حقوق نشر مؤلفات المفكر الراحل يمتد لـ ١٢ عامًا ويشمل ٨٨ عملًا تمثل مجموعة الإصدارات والمؤلفات الكاملة للكاتب الكبير.

وأكملت الدار في بيان صدر عبر صفحتها الشخصية، أنها ستسعى لإعادة تقديم مؤلفات الدكتور مصطفى محمود بالشكل الذي يليق بمفكر صاحب بصمة غير مسبوقة في الثقافة العربية. كما تأمل في إتاحة أفكاره أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر برنامجه الشهير “العلم والإيمان” ولم تتابع معاركه الفكرية.

يعد الراحل أحد كبار الكتاب المصريين، حيث كتب في مجالات متعددة جمعت بين المقال الصحفي وأدب الرحلات والقصة القصيرة والرواية والمسرح والتأملات الفلسفية والخواطر الإيمانية، ومن أبرز مؤلفاته: العنكبوت، حوار مع صديقي الملحد، رحلتي من الشك إلى الإيمان، في الحب والحياة، وغيرها.

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