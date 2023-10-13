قيادات وزارة البيئة ينفذون جولة ميدانية لمراقبة منظومة قش الأرز بـ3 محافظات

استكمل قيادات وزارة البيئة أعمال الرصد الميدانى لمواقع قش الأرز بمحافظات المنظومة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور والمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم، حيث قام كل من الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، والدكتور محمد فاروق رئيس وحدة الفحم بوزارة البيئة، وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة، والأستاذ حسام أمين رئيس فرع جهاز شئون البيئة للقاهرة الكبرى، والأستاذ محمود بسيوني، مسئول ملف السحابة السوداء- بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بالمحافظات المعنية بزراعة الأرز، وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.

رئيس جهاز شئون البيئة فى جولة ميدانية لمراقبة المنظومة بالدقهلية والقليوبية والشرقية

وفى هذا الصدد، قام الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، يرافقه عدد من قيادات وزارة الزراعة بجولة ميدانية لمتابعة منظومة جمع المتبقيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، حيث تم تفقد مواقع التجميع وأعمال جمع وكبس قش الأرز بمراكز أجا، والسنبلاوين، وميت غمر، وخلال الجولة تم رصد عدد من الحرائق، وتم السيطرة عليها بمساعدة الحماية المدنية والمزارعين، وتحرير ١٠ محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. كما تابع أبوسنة خلال الجولة مدى التزام الصناعات الصغرى بمحافظة الدقهلية بقرارات الحد من الانبعاثات، وتبين أثناء المرور وجود انبعاثات كثيفة من أحد المسابك تبين أنه غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما التقى رئيس جهاز شئون البيئة عددا من المزارعين، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم، وحرص على توعيتهم بضرورة وجود طفايات حريق بالموقع، ورص البالات بطريقة آمنة تسمح بالتدخل في حالة حدوث حريق، طبقًا لاشتراطات محددة لتلك المواقع، وتوعيتهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزارعية، وكيفية الاستفادة من القش.

من ناحية أخرى، قامت الدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة، يرافقها الأستاذ حسام أمين رئيس فرع جهاز شئون البيئة للقاهرة الكبرى، بالمرور على محافظة القليوبية، طريق بنها الزراعي، وخلال المرور تم رصد حريق ببعض التراكمات للمخلفات، وتم السيطرة عليها وإطفاؤها بمساعدة المواطنين، كما تم رصد حريق بمخلفات على مصرف أجهور طريق خط ١٢، وعلى الفور تم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المواطنين المتسبب بإشعال الحريق، كما تم رصد والسيطرة على حريق بمخلفات متراكمة بقرية شبرا هارس مركز طوخ، وأيضا السيطرة على حريق بتراكم حطب بعزبة دار الديري، وتم السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الدكتورة شيرين فكري والدكتور محمد فاروق، رئيس وحدة الفحم بوزارة البيئة، يرافقهما مسئولو هيئة التنمية الصناعية ومعمل الفرع الإقليمى بالقاهرة، بتفقد أوضاع مكامير الفحم بأجهور الكبرى، وتم رصد بعض المخالفات بعدد من المكامير، ومنها فتح الأبواب مما يتسبب في تلوث الهواء المحيط بالأدخنة، وتهالك جسم المكمورة، وتم التنسيق لإعداد تقرير بالملاحظات ومراجعة الاشتراطات البيئية لتلك المكامير وتحديثها، وجارٍ العمل على مراجعة موقف مكامير الفحم المطورة للتوافق مع الاشتراطات والموافقات البيئية لها وتحديث الاشتراطات البيئية لها.

وفى سياق متصل، قام محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسى، بالمرور على طريق مصر- إسكندرية الزراعى، فى نطاق محافظتى البحيرة والغربية، حيث تم رصد بعض حالات حرق مخلفات زراعية، وتم توجيه المحور لإطفاء الحرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مرور بيئى على محور شبرا- بنها الحر ومحور الطريق الدائرى

واستكمل مساعد الوزيرة جولته بالمرور على محور شبرا- بنها الحر، ومحور الطريق الدائرى، بداية من شبرا الخيمة حتى المريوطية، حيث تم رصد بعض حرائق المخلفات الزراعية والبلدية، وتم التعامل معها بالتنسيق مع غرفة طوارئ المحافظة والحماية المدنية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلى جانب آخر، قامت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة، ومحمود بسيوني، مسئول ملف السحابة السوداء، وبمشاركة ممثلى وزارة الزراعة والمحليات، بالمرور على عدد من محاور المنظومة، منها محور مركز ميت غمر بالمنصورة، حيث تم رصد تراكمات لمخلفات بناء ومخلفات بلدية على طريق ميت غمر- الزقازيق، وتم التنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والمحليات لرفع التراكمات، وجارٍ المتابعة، وأيضا تم المرور على محور مينا القمح، وتم السيطرة على أحد الحرائق المرصودة، وتحرير محاضر بالواقعة، كما تم المتابعة على طريق بنها الحر المتجه للقاهرة، وتبين استقرار الأوضاع وعدم وجود حرائق.

وحرصًا من وزارة البيئة على الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء فى كافة أنحاء الجمهورية، نفذ جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بميدان العوايد منطقة المثلث، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم فحص عادم ١٥ سيارة تعمل بالبنزين، تبين منها مطابقة ٥ سيارات ومخالفة ١٠ سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تم خلال الحملة تنفيذ حملة توعية بيئية لسائقي السيارات بأهمية ضبط العوادم وعمل الصيانة الدورية، للحد من الانبعاثات الناتجة عنها حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، ويستمر فرع السويس في تكثيف حملات فحص العوادم بشكل دوري للحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن عادم المركبات.