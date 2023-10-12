ياسمين فؤاد تتفقد محور كفر الزيات بالغربية لإحكام السيطرة على مصادر التلوث

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جولاتها الميدانية المفاجئة اليوم بمحافظات منظومة قش الأرز، وذلك للاطمئنان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة؛ حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

توجهت وزيرة البيئة عقب معاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بعدد من قرى ومراكز محافظة البحيرة، بالمرور على محور طريق كفر الزيات - دفرة الحر بالغربية، يرافقها الكيميائى محمد قطب رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا، ومسئولو الزراعة والوحدة المحلية.

وزيرة البيئة تؤكد: ننسق مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

وخلال الجولة قامت وزيرة البيئة بمتابعة عمليات جمع وكبس قش الأرز بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، كما تفقدت الوضع العام على الطريق، وشددت على ضرورة السيطرة على أى حرائق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، مع التشديد على الفلاحين بعدم حرق أي مخلفات، والتنسيق مع ممثلي إدارة الإرشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويله إلى أعلاف للماشية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التنسيق الكامل مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات المعنية فى عمليات مواجهة نوبات تلوث الحادة، وتوجيهها المستمر لكافة القيادات والفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتكثيف جولاتها الميدانية لإحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، والتشديد على تنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات، وتنفيذ اللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز، وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.