البحيرة.. جولة مفاجئة لوزيرة البيئة لمتابعة منظومة مواجهة تلوث الهواء

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيارة مفاجئة لمحافظة البحيرة، فى إطار المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى.

“فؤاد” تُشيد بالتدخل السريع للحماية المدنية للسيطرة على حريق قش الأرز

وعاينت الدكتورة ياسمين فؤاد مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بالمحافظة، والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة، كما قامت الوزيرة بجولة بقرى الوحدة المحلية بكوم القناطر مركز ابو حمص بالبحيرة.

وخلال الجولة، رصدت “فؤاد” قيام احد المزارعين بحرق مخلفات المتبقيات الزراعية، وقد قامت الوزيرة بالتوجيه والتنبيه بعدم الحرق، وتوضيح الضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عن الحرق على الصحة والبيئة، وتوعيته بكيفية تجميع تلك المخلفات والتخلص منها بالطرق الآمنة، وايضا طرق الاستفادة منها .

كما رصدت وزيرة البيئة خلال الجولة حريق بأحد الاراضى الزراعية بعزبة البرهان التابعة لكوم القناطر بالبحيرة، وعلى الفور تواصلت الوزيرة مع الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، كما توجهت الوزيرة بالشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والجهد المبذول للسيطرة على الحرائق المرصودة.