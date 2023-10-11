الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحيرة.. جولة مفاجئة لوزيرة البيئة لمتابعة منظومة مواجهة تلوث الهواء

ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى زيارة لمحافظة البحيرة

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيارة مفاجئة لمحافظة البحيرة، فى إطار المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى.

“فؤاد” تُشيد بالتدخل السريع للحماية المدنية للسيطرة على حريق قش الأرز 

وعاينت الدكتورة ياسمين فؤاد مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بالمحافظة، والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة، كما قامت الوزيرة بجولة بقرى الوحدة المحلية بكوم القناطر مركز ابو حمص بالبحيرة.

وخلال الجولة، رصدت “فؤاد” قيام احد المزارعين بحرق مخلفات المتبقيات الزراعية، وقد قامت الوزيرة بالتوجيه والتنبيه بعدم الحرق، وتوضيح الضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عن الحرق  على الصحة والبيئة، وتوعيته بكيفية تجميع تلك المخلفات والتخلص منها بالطرق الآمنة، وايضا طرق الاستفادة منها .

كما رصدت وزيرة البيئة خلال الجولة  حريق بأحد الاراضى الزراعية بعزبة البرهان التابعة لكوم القناطر بالبحيرة، وعلى الفور تواصلت الوزيرة مع الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، كما توجهت الوزيرة بالشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والجهد المبذول للسيطرة على الحرائق المرصودة.

وزيرة البيئة: دعم أسيوط بمفارم للتخلص الآمن من مخلفات الذرة الرفيعة

وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمصادر التلوث المحتملة

 

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة نوبات تلوث الهواء الحادة الحرق المكشوف للمخلفات تلوث الهواء الحادة نوبات تلوث الهواء

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تجري زيارة مفاجئة لفرع شؤون القطاع بالإسكندرية

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها الكندي الموضوعات الملحة لمتطلبات تمويل المناخ

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

باحث سياسى يكشف السيناريو المرعب لعودة أمريكا للشرق الأوسط بعد "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى