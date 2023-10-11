مدبولى يبدأ جولته فى الإسكندرية بتفقد اصطفاف معدات "النهضة للنظافة"

يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية في مشروعات محافظة الإسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، وتبدأ الجولة باستقباله فى مقر محافظة الإسكندرية، التي تأهبت بكامل إداراتها لاستقبال الجولة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بتفقد رئيس الوزراء اصطفاف معدات شركة النهضة للنظافة، والوقوف على إمكانات وجاهزية الشركة بعد تطويرها بشكل كبير الفترة الماضية، بعدها يفتتح رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير المتحف الروماني بالإسكندرية، ثم يتفقد سير العملية التعليمية فى إحدى المدارس هناك.

وقال حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والعضو المنتدب، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن شركة النهضة التي سيتفقد رئيس الوزراء اصطفاف وجاهزية معداتها اليوم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب، تم تأسيسها فى عام 2011 وهي المعنية بمنظومة النظافة فى محافظة الإسكندرية.

وأضاف إمام أن الشركة طورت من نفسها الفترة الأخيرة واشترت معدات كثيرة جدًا، بهدف إحداث طفرة فى إدارة منظومة المخلفات، بحيث تكون نموذجًا متكاملًا للمنظومة، بدءًا من الجمع والكنس الآلى مرورًا بالنقل والفصل والتدوير وصولًا للتخلص الآمن، وهو ما سيتم عرضه كاملًا على دولة رئيس الوزراء اليوم.

المنظومة الجديدة تشمل الكنس الآلي والتخلص الآمن من المخلفات الطبية

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب أن المنظومة الجديدة ستشمل الكنس الآلي والتخلص الآمن من المخلفات الطبية والمخلفات الصناعية وإدارة وتشغيل المحطات الوسيطة، كما يجري حاليًا التفاوض مع إحدى الشركات الأجنبية برعاية وزارة البيئة، للدخول معنا والعمل فى مجال توليد الطاقة من المخلفات، من خلال إنشاء مصنع لها هنا وضخ استثمارات فى هذا المجال، بدلًا من دفن هذه المخلفات وعدم تحقيق أي استفادة منها.

وأشار إمام إلى أن هناك ما يعرف بـ الـRDF، سيتم إدخاله لمصانع الأسمنت بديلًا للمحروقات، مردفًا أن شركة النهضة تم تطويرها خلال العام الأخير بشراء معدات تقدر بحوالي 320 مليون جنيه، ما يعني أن هناك عملية تحديث وتطوير كبيرة تمت على أرض الواقع، وستكون معنية بالتخلص الآمن من المخلفات الطبية وغيرها فى محافظة الإسكندرية.