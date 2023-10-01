وزير النقل: حصلنا على المواصفة الدولية لنظام الإدارة البيئية "إيزو"

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن الموانئ الخضراء خلال عام 2023، والتي تضم مشروعات الطاقة الشمسية، تطبيق نظام البيئة المستدامة، نظام إمداد السفن بالطاقة، تطبيق منظومة التخلص من المخلفات.

واستعرض الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي، خاصة أن مصر حصلت على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق.

وأكد وزير النقل أننا حصلنا على المواصفة القياسية الإيزو للجودة لنظام الإدارة البيئية، والمواصفة القياسية للجودة في النظم الإدارية، والمواصفة القياسية الجديدة للجودة في السلامة والصحة المهنية.