حفلات موسيقية وورش فنية.. أجندة فعاليات "التنمية الثقافية" الأسبوعية

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن أنشطته الفنية والثقافية خلال الفترة من13 أكتوبر الى 20 أكتوبر 2023، وتألتي الفاعليات الثقافية كالتالي:

الجمعة 13 أكتوبر:

قبة الغوري

يقام حفل فرقة عمران لللإنشاد المنشد محمد عمران، في تمام الساعة 8 مساءً.

قصر الأمير طاز

أمسية فنية مع الفنان والملحن الكبير إبراهيم نصير ويقم مجموعة من الأغانى الوطنية بالتعاون مع كورال قصر الأمير طاز وكورال مركز طلعت حرب الثقافي بالتعاون مع مجموعة من مواهب الصوت الذهبى، يشارك في الاحتفالية الكاتب الصحفى والمحلل الاستراتيجى محمد الشافعى والكاتب والناقد أحمد سعد الدين بتقديم صورة سردية ليوميات الوطن خلال الفترة بين 1970 وحتى النصر 8م.

السبت 14 أكتوبر:

سينما الهناجر

- نادي السينما المُستقلة احتفالًا بانتصارات أكتوبر وعرض أفلام: "تحية لمقاتل مصري" إخراج صلاح أبو سيف – فيلم 100 درجة إخراج أسماء يعقوب – فيلم عودة إخراج مصطفى غلاب 6 م.

مركز إبداع الحرية بالأسكندرية

- أمسية ثقافية فنية بعنوان "دور الموسيقى التصويرية في الدراما واثارها فى النجاح"المتحدثان الأستاذ دكتور وليد شوشة عميد اكاديمية الفنون بالأسكندرية والأستاذ دكتور محمد علاء فتحي أستاذ الموسيقى العربية وعلى هامش الأمسية افتتاح معرض للوحات لفريق ايارو نوب التابع لفريق السعادة الثقافية بالإسكندرية، الندوة من إعداد وتقديم الناقد/ أحمد حافظ -6 م.

الأحد 15 أكتوبر:

مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

- ندوة بعنوان "دور الثقافة الجماهيرية فى حرب أكتوبر المجيدة – مع الدكتور محمود عوضين وأشرف خيري-6م

بيت السيحمى:

- ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر" وتستضيف اللواء الطيار أحمد المنصوري، أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، إعداد مصطفى الصباغ، هاني عبد الوهاب -6م.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- ندوة ولقاء مع الشاعر عبدالعزيز جويدة حول أعماله وتجربته الشعرية، يدير اللقاء الشاعرة فوزية شاهين -6.30 م.

بيت الشعر العربى

- أمسية ثقافية يحيي فيها بيت الشعر العربي ذكرى رحيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم -7م.

الإثنين 16 أكتوبر:

سينما الهناجر

- نادي سينما المرأة وعرض أفلام كيلو جرام إخراج آلاء البهي، فيلم النرجسي إخراج سالي البشلاوي، فيلم عزيزتي ورد إخراج مروة الشرقاوي، فيلم حاضر إخراج حازم متولي، فيلم نفسي إخراج يمنى صالح، فيلم سارة إخراج عبدالله عادل، فيلم نهاية أبدية سعيدة إخراج ابراهيم هاني -6م.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- بالتعاون مع جمعية أصحاب الإرادة إحتفالية نصر أكتوبر بمشاركة أولاد الجمعية - 7 م - مجانا.

الخميس 19 أكتوبر:

قبة الغوري:

فرقة الفن الصادق المايسترو إيمان إسماعيل، سعر التذكرة 90 جنيها - 8م.

سينما الهناجر

- عروض المدرسة العربية للسينما بالتعاون مع أكاديمية الفنون-5م.

"بيـت الغنـاء العربـي" بقصـر الأميــر بشتـاك

- حفل لفرقة فويس باند، سعر التذكرة 65 جنيها -7م.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- صالون كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق "سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده"- 7 م.

الجمعة 20 أكتوبر:

قصـر الأميــر طــاز

- حفل فنى لفرقة "أعز الناس" للموسيقى والغناء، سعر التذكرة 65 جنيها -8م

أما الورش الفنية:

قصـر الأميـر طـاز

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

-الخميس من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف الفنانة/هبة رمضان – 5 م.

مركز الإبداع الفني

-مدرسة الرقص:

- الأحد والثلاثاء والخميس: مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر –6م.

من 22 إلى 26/10: الورش الدولية في فنون المسرح ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي "الدورة الخامسة" -10ص

بيـــت العينــي

السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص

-ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار عبد الرحمن حسين 12ظ

-ورشة "يلا موسيقى" لتعليم العزف هبة الله بهاء– 1 ظ

-ور شة "تعليم تمثيل" محمود خلف – 3 عصرًا

الإثنين أسبوعيًا: جولات فى المدارس المحيطة بمنطقة الأزهر وورشة فنون تشكيلية "نصر أكتوبر" دعاء فتحي – 11ص

-الإثنين 23،16/10: جولات فى المدارس المحيطة بمنطقة الأزهر وورشة حكي وعرض مسرح عرائس عن انتصارات أكتوبر، رحمة محجوب – 11ظ

بيت العود العربى:

السبت من كل أسبوع

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

- تدريس الصولفيج للمبتدئين إشراف إلهام الحاج -4م.

السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي:

-السبت والأثنين أسبوعيَا: لقاءات مجموعة المسرح إشراف محمد نجله- أيمن الليثي- أسامة الهوارى-6م

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود -11ص

-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف -2ظ

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي -5م

-الإثنين والأربعاء أسبوعيًا: ورشة الخط العربي – حسين صبري-2ظ

-الثلاثاء أسبوعيًا: لقاءات حكايات من جنوب أفريقيا –أسماء مصطفي-2ظ

-الخميس أسبوعيآ:لقاءات أجمل ماقرأت-د.سامية صادق-2ظ.

مركز إبداع الحرية:

- من السبت إلى الأربعاء: ستوديو الممثل الدفعة التاسعة إشراف المخرج / محمد مرسي - 5 م

-الأحد والأربعاء أسبوعيا: ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات “عصام أحمد بدوي - 11ص.

-الأحد أسبوعيا: ورشة إيقاع أ. أحمد ناصر محمد على محمد الصاوى - 6 م – 8 م اشتراك شهري 250 ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا: ورشة باليه، مي سعد- 5 – 8 م اشتراك شهري 250 ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا: ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص- 8 م اشتراك شهري 350 ج

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيا: ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 إلى 7 م إشتراك شهري 300 ج

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيا: ورشة الكمان، جون سمير–3-7م اشتراك شهري 300 ج

-السبت أسبوعيا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن حسن عطية - 3-5 م اشتراك شهري 300 ج

-الأربعاء أسبوعيا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد محمود أبوزيد 5م، اشتراك شهري 300 ج.

-الأربعاء أسبوعيا: ورشة مسرح الطفل، وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 250 ج​

مركـــز الخــزف والحـرف التقليديــة

- من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا الدورة الرابعة "المبادرة الرئاسية صنايعية مصر".

بيت الشعر العربى

الأحد من كل أسبوع: ورشة ملتقى بيت الشعر العربي -5م

الحفلات الفنية الأسبوعية:

قبة الغوري:

- فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع

بيـت السحـيمـي:

الأحد من كل أسبوع: فرقة "النيل للآلات الشعبية "بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة- مؤسس الفرقة الراحل عبد الرحمن الشافعى- 8م.

الجمعة من كل أسبوع: عرض "للأراجوز وخيال الظل" - 8م.