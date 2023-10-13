الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يصل إلى إسرائيل

لويد أوستن
لويد أوستن

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس إسرائيل، وقال: "إنني هنا في تل أبيب جئت برسالة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل اليوم وغدًا وكل يوم، ومن المستحيل بالنسبة لأي منا أن يفهم على الصعيد الإنساني ما مرت به إسرائيل وما جربته على يد حماس في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف "بلينكن"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": نحن مصرون أن نكون معكم للدفاع عن شعبكم والقيم التي تجمعنا سويا، والخيار واضح وسنسير في الطريق الصحيح مع إسرائيل.

وتابع: ينتابني شعور بالإصرار على فوز إسرائيل في هذه الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية شريك لها للتأكد من حدوث ذلك، مفيدًا بأنه في الشرق الأوسط لا يوجد سوى مسار واحد يتمثل في الاندماج والتكامل والتعاون والتطبيع.

وزير الدفاع الامريكى لويد اوستن إسرائيل القاهرة الإخبارية عاجل

الأكثر قراءة

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

100 ألف جنيه للمرور من مولد السيد البدوى

تخفيضات 25% على الفراخ والبيض غدًا.. إليك قائمة الأسعار

كلمة الرئيس السيسى بحفل تخرج طلاب الكليات العسكرية تتصدر اهتمامات الصحف

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

غدا.. استكمال نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم

النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى هجوم على إسرائيل