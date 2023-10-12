الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: مصرون على التأكد من فوز إسرائيل فى حربها ضد حماس

أنطوني بلينكن
أنطوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنني هنا في تل أبيب جئت برسالة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل اليوم وغدًا وكل يوم، ومن المستحيل بالنسبة لأي منا أن يفهم على الصعيد الإنساني ما مرت به إسرائيل وما جربته على يد حماس في الأيام القليلة الماضية.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأضاف "بلينكن"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": نحن مصرون أن نكون معكم للدفاع عن شعبكم والقيم التي تجمعنا سويا، والخيار واضح وسنسير في الطريق الصحيح مع إسرائيل.

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وتابع وزير الخارجية الأمريكي: ينتابني شعور بالإصرار على فوز إسرائيل في هذه الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية شريك لها للتأكد من حدوث ذلك، مفيدًا بأنه في الشرق الأوسط لا يوجد سوى مسار واحد يتمثل في الاندماج والتكامل والتعاون والتطبيع.

بلينكن إسرائيل حماس نتنياهو الحرب

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