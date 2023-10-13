مشجع يرمى علبة "فشار" على نيمار عقب مباراة البرازيل وفنزويلا

هاجم أحد المشجعين، نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، عقب المباراة التي جمعت منتخبي البرازيل وفنزويلا، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان منتخب البرازيل قد سقط في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيره، أمام ضيفه الفنزويلي، بهدف لمثله، في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وعقب المباراة، وأثناء توجه نيمار إلى النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس، قام أحد المشجعين بالمدرجات، بإلقاء علبة من “الفشار” على رأس اللاعب، التصرف الذي أغضب نجم الهلال السعودي، بشدة.

وعاد نيمار ليوبخ المشجع ويهاجمه ببعض العبارات، قبل أن يحتوي رجال الأمن الموقف.

وعقب المباراة، أبدى نيمار غضبه، قائلًا في تصريحات نقلتها شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية:" نبذل قصارى جهدنا ونقدم أفضل ما لدينا، هذا واضح، ولكن في كثير من الأحيان لا تكون النتيجة موجودة أو تلبي توقعات الجمهور".

وتابع:"رماني هذا المشجع الذي لم أر ما رماني به، رأيته فقط عندما لمسني، وشعرت بتوتر شديد، أدين هذا النوع من المواقف، لا تحتاج إلى القيام بذلك! إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة للعبة والبشر بشكل عام".

وزاد:" من يفعل هذا النوع من الأشياء ليس رجلًا متعلمًا ولن يتمكن من تربية ابنه بأفضل طريقة ممكنة، إذا قام بالشكوى كثيرًا، فهو الشخص الذي كان يجب أن يتدرب بشكل أفضل ويتواجد على أرض الملعب، وليس أنا".

جدير بالذكر أن نيمار صنع هدف منتخب بلاده الوحيد، الذي سجله جابرييل مدافع فريق أرسنال، في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها لاعب باريس سان جيرمان السابق، من الجهة اليسرى.

وانتقل نيمار إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان.