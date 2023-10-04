السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن بدء تلقي طلبات استضافة بطولة كأس العالم 2034، داعيًا دول اتحادات آسيا وأوقيانوسيا بالتقدم بملفاتها، تماشيًا بمبدأ التناوب بين القارات.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيته الترشح لاستضافة لتنظيم بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".

وقال محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي:"رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

وأضاف بن سلمان:"نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي".