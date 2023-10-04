الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

FIFA يدعو دول اتحادات آسيا وأوقيانوسيا لتقديم ملفات استضافة كأس العالم 2034

فيفا
فيفا

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، دول اتحادات آسيا وأوقيانوسيا، للتقدم بملفاتها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

كان “فيفا”، قد أعلن فوز الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2030.

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كونميبول: الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي ستستضيف كأس العالم 2030

ونشر “فيفا”، بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن مجلس الفيفا، اتفق على أنه تماشيًا مع مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية وتأمين أفضل ظروف استضافة ممكنة للبطولات، فإن عمليات تقديم العروض لنسختي 2030 و2034 سيتم إجراءها بشكل متناوب، مع الاتحادات الأعضاء في الفيفا من أراضي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقطر.

كما دعا “فيفا”، نظيره اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2034 مع توفير الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة.

وسيشكل ذلك أساس عملية تقديم العطاءات، حيث سيتم تعيين المضيفين في كونجرس منفصل للفيفا لمونديال 2030.

وتُعد المملكة العربية السعودية أبرز المرشحين لتقديم ملف لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وتأهلت دول إسبانيا، البرتغال، المغرب، الأرجنتين، باراجواي وأوروجواي، بشكل تلقائي لبطولة كأس العالم 2030، على أن ينضم لهم 42 منتخبًا من أنحاء العالم.

وأشار بيان “فيفا” إلى أنه في 2030، ستجمع بطولة كأس العالم لكرة القدم ثلاث قارات وستة دول، مما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها، حيث وافق مجلس فيفا بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، التي ستستضيف الحدث في عام 2030 وتتأهل تلقائيًا من التخصيص الحالي للبطولة رهنًا بإكمال عملية تقديم العطاءات الناجحة التي أجراها فيفا وقرار من كونجرس الفيفا في عام 2024. 

وسبق أن أعلن الباراجواياني أليخاندرو دومينيجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، الأربعاء، استضافة الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي للمباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2030.

كانت دول تشيلي، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي، قد تقدمت بملف لاستضافة كأس العالم 2030، في مواجهة ملف مشترك بين إسبانيا، البرتغال، المغرب.

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول لأول مرة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا بزيادة 16 منتخبًا عن النسخ السابقة.

كأس العالم كأس العالم 2034 فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم المغرب

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