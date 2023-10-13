الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

100 ألف جنيه للمرور من مولد السيد البدوى

مولد السيد البدوي
مولد السيد البدوي

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار أسبوع مولد السيد البدوي، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط أكثر من ألفي مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل 100 ألف و987 جنيهًا غرامات فورية واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابات

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  100ألف و987 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.

كان مولد السيد البدوي قد بدأ يوم الجمعة الماضية وانتهى اليوم واستقبلت الليلة الكبيرة أمس أكثر من 100 ألف مواطن لمشاهدة الشيخ محمود ياسين التهامي الذي أحيا الليلة الكبيرة أمس وسط حشود من مريدي السيد البدوي وتشديدات أمنية كبيرة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات.

مولد السيد البدوى مصادرة المركبات والدراجات المخالفة السير عكس الاتجاه السير بدون لوحات معدنية السير برخصة منتهية مركبات توك توك بدون لوحات

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