"مرور الغربية" ينظم حملة لضبط المركبات المخالفة بشوارع طنطا

نظمت الإدارة العامة للمرور بالغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، بهدف إحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

ووجه اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي هذا السياق، نظمت إدارة مرور الغربية حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 22 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود مديرية أمن الغربية، لتحسين الأمن المروري وحماية المواطنين من المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة للتجاوزات المرورية غير القانونية، وتعزيز الانضباط المروري وضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم، وذلك من أجل تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها.

وأكدت إدارة مرور الغربية أن هذه الحملة الرامية لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة للقانون، ستستمر على مدار الأيام القادمة، وذلك حرصًا على تحقيق الأمن المروري والحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمثل مركبات التوك توك والدراجات النارية التي تسير بطريقة غير قانونية خطرًا على سلامة المواطنين، نظرًا لسرعتها العالية وعدم امتثالها لإشارات المرور وقواعد السير، وهو ما يؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة وتعريض حياة الناس للخطر.

وفي هذا الصدد، قال العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية: "نحن نعمل بجد لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين، ولن نتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وسنستمر في تنفيذ حملاتنا المرورية المكثفة على كافة الطرق والميادين، وذلك لتحقيق الأمان والأمانة على الطرق وحماية حياة المواطنين".

وتشهد شوارع محافظة الغربية، حملات مرورية مستمرة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة، في إطار الجهود لتحسين الأمن المروري وضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم، وذلك من أجل تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها.