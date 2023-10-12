التخطيط: 5 محافظات تستحوذ على أكثر من 70% من الصناعات التحويلية

كشف معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية لازال يتسم بالتركز الشديد في 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القيليوبية، الإسكندرية، الشرقية بنسبة 70.7% من إجمالى إنتاج الصناعات التحويلية في عام 2017، لافتًا إلى أن نحو 90% من إنتاج الصناعات التحويلية قد تركز في عشر محافظات ليس من بينها محافظات الصعيد سوى محافظة واحدة.

التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية

وأوضح المعهد، وفقًا للتقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي الذي أعده خبراء المعهد وكوكبة من الباحثين ورجال الصناعة والتنفيذيين الحاليين والسابقين، أن التركز الشديد في التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية حاصل في كل من منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع العام، باختلافات طفيفة، ولم يخفف انتشار المدن والمناطق الصناعية والحرة في أرجاء البلاد البالغ عددها 109 مناطق في 2017 من التركز الجغرافي للصناعات التحويلية، حيث تميل هذه المناطق ذاتها للتركز الشديد جغرافيًا.

وأشار إلى أن القطاع الخاص ينتج النسبة الأكبر من ناتج الصناعة التحويلية سواء باستبعاد تكرير البترول أو بتضمينه، وقد انخفض نصيب القطاع الخاص فى استثمارات الصناعات التحويلية بشدة منذ عام 2017 /2018 حتى بلغ 30% شاملًا تكرير البترول وحوالي 36% دون تكرير البترول في 2020 /2021.

نصيب القطاع الخاص في استثمارات الصناعات التحويلية

وأرجع انخفاض نصيب القطاع الخاص في استثمارات الصناعات التحويلية إلى تخفيض سعر صرف الجنية في نوفمبر 2016، وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في الداخل وتفضيل بعض عناصره الاستثمار في الخارج، بالإضافة إلى بعض المعوقات المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار.



أما فيما يخص العمالة، تطرق التقرير إلى محدودية قدرة قطاع الصناعات التحويلية على استيعاب العمالة، والتي لم تزد على 12% من إجمالي المشتغلين في العقد الماضي، وكان معدل نمو التشغيل في العقد الماضي ضئيلًا نتيجة ضيق قاعدة هذه الصناعات وضعف معدلات نموها، ولم يزل الفرق في القدرة على توفير فرص العمل كبيرًا بين الصناعات التحويلية والزراعة.