الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شردى: الكليات العسكرية المصرية هى قوة مصر التى تسند ظهر الوطن العربى

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن مصر تخرج الدفعة 117 حربية، وهذا يعني أن مصر تمتلك كليات حربية أقدم من دول كاملة، لافتًا إلى أن الكليات العسكرية التي تشهد تخرج أبنائنا في دفعات مختلفة في كل الفروع، هي قوة مصر التي تسند ظهر الوطن العربي من محيطه إلى خليجه. 

وأضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن مصر هي الوحيدة الآن من المحيط إلى الخليج القادرة على امتلاك دراسة الحربية والعسكرية بهذا العمق والتنوع، لافتًا إلى أن هناك  عددا كبيرا من  الدول الإفريقية والعربية التي ترسل أبناءها للدراسة في الكليات الحربية والعسكرية في مصر، معقبًا: "هذا هو فخرنا أمام العالم كله". 

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