تفاصيل صلاة الثالث للقمص سمعان ابراهيم مؤسس دير الخراز اليوم

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل صلاة الثالث على روح القمص سمعان ابراهيم، مؤسس وراعي كنيسة ودير القديس العظيم سمعان الخراز اليوم السبت.

قال القمص بطرس رشدي، راعي كنيسة ودير القديس سمعان الخراز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:نعتذر عن اجتماع الخميس اليوم بدير القديس سمعان الخراز وننوه ان لايمكن استقبال رحلات حتي يوم الاثنين ولكن الدير مفتوح لاستقبال العزاء فقط.

ستقام صلاة الثالث يوم السبت (14/10/2023) بدير القديس سمعان الخراز

من ٨ الى .١ صباحا ( القداس)

من .١ الي ١١ صباحاً ( الثالث)

من ١١ صباحا الي .١ مساء ( استقبال العزاء)

نصلي أن الروح القدس يعزينا جميعا و ليكافئ الرب علي كل ما قدمه للكنيسة و مجتمعنا و في كل مكان في العالم.

الكنيسة تنعي القمص سمعان ابراهيم

كما أصدر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: رقد في الرب بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.

سيم الأب المتنيح كاهنًا يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤.

من جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ الجليل القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.