داعيًة للمشاركة الإيجابية.. ولاء التمامى: "الرئيس السيسى حقق أحلامنا"

شاركت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في المؤتمر الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، لدعم وتأييد المرشح السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقدمت النائبة ولاء التمامى، التحية والتقدير لجميع عمال مصر العظماء. لكل مايبذلونه من أجل رفعة الوطن وتقدمه، قائلة: بملكم وجهدكم تدور عجلة الإنتاج وتتقدم البلاد للأمام فى كافة المجالات.

وقالت إنه عندما نسترجع أحوال البلد من بعد أحداث 2011 وحتي اليوم، نجد أننا عاصرنا جميعا ماحدث من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها الذين حاولوا اختطاف البلاد، ولن ننسي جميعا أننا كنا فى حالة رعب وقلق وبنخاف ننزل الشارع، نركب مواصلات، لدرجة أننا كنا نخاف حتي ننام إلي أن جاء المنقذ القائد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انتشل البلاد من براثن هؤلاء الخونة، وأنقذها من أياديهم وعبر بها إلي بر الأمان.

ولاء التمامى: تطالب عمال مصر بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتؤكد السيسي حقق أحلامنا وطهر مصر من الخونة

وأشارت التمامى إلى أن الرئيس السيسي نجح في تطوير البنية التحتية، وقاد مسيرة بناء المشروعات القومية ومنها مشروعا "قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية".

وأكدت أن طريق البناء والتنمية الشاملة والمستدامة 2030 مازال مستمرًا، مع القيادة الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت التمامى عمال مصر العظماء بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار الرئيس السبسي لولاية جديدة، مشيرة إلى أنه عندما نفتكر الاستقرار والأمن والأمان، يبقي لازم نقول "هننزل وهنشارك" في الانتخابات الرئاسية، ومش هنفرط في حقنا في التصويت، لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان.