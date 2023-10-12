الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

داعيًة للمشاركة الإيجابية.. ولاء التمامى: "الرئيس السيسى حقق أحلامنا"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في المؤتمر الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، لدعم وتأييد المرشح السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

387419570_670022415304224_652177327682518115_n

وقدمت النائبة ولاء التمامى، التحية والتقدير لجميع عمال مصر العظماء. لكل مايبذلونه من أجل رفعة الوطن وتقدمه، قائلة: بملكم وجهدكم تدور عجلة الإنتاج وتتقدم البلاد للأمام فى كافة المجالات.

وقالت إنه عندما نسترجع أحوال البلد من بعد أحداث 2011 وحتي اليوم، نجد أننا عاصرنا جميعا ماحدث من جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها الذين حاولوا اختطاف البلاد، ولن ننسي جميعا أننا كنا فى حالة رعب وقلق وبنخاف ننزل الشارع، نركب مواصلات، لدرجة أننا كنا نخاف حتي ننام إلي أن جاء المنقذ القائد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انتشل البلاد من براثن هؤلاء الخونة، وأنقذها من أياديهم وعبر بها إلي بر الأمان.

387468178_226124776896369_4367440786263549412_n

ولاء التمامى: تطالب عمال مصر بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتؤكد السيسي حقق أحلامنا وطهر مصر من الخونة 

txt

ولاء التمامى مثمّنة دعم مصر لليبيا والمغرب: سبقت دولًا كبرى

txt

ولاء التمامى: ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة أمن قومى

وأشارت التمامى إلى أن الرئيس السيسي نجح في تطوير البنية التحتية، وقاد مسيرة بناء المشروعات القومية ومنها مشروعا "قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية".

وأكدت أن طريق البناء والتنمية الشاملة والمستدامة 2030 مازال مستمرًا، مع القيادة الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت التمامى عمال مصر العظماء بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار الرئيس السبسي لولاية جديدة، مشيرة إلى أنه عندما  نفتكر الاستقرار والأمن والأمان، يبقي لازم نقول "هننزل وهنشارك" في الانتخابات الرئاسية، ومش هنفرط في حقنا في التصويت، لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان.

النائبة ولاء التمامي مجلس النواب الاتحاد المحلي الجيزة عمال مصر عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

أسماء أوائل خريجى الكليات العسكرية وأنواطهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل