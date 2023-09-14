ولاء التمامى مثمّنة دعم مصر لليبيا والمغرب: سبقت دولًا كبرى

وصفت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب ، وقفة مصر لمساعدة ليبيا والمغرب، بأنها مشهودة، كما أن الدعم والإغاثة الفورية تكشف عن قدرات مصر وإمكانياتها وعدم تأخرها عن أشقائها في مختلف المحن.

دليل على وقوف مصر بجانب الأشقاء في وقت الأزمات

ونوهت التمامي في تصريحات صحفية لها اليوم، بقيام القوات المسلحة المصرية والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية سواء الزلزال في المغرب أو الفيضانات والسيول في ليبيا، قائلة: "إنها دليل على وقوف مصر بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث، فهذا ما يعهده الجميع عن مصر والكل يقدرونه".

وتابعت أن مصر كانت في أوائل الدول التي أعلنت عن فتح باب للإغاثة الفورية والمساعدات لكل من ليبيا والمغرب، مشيرة إلى أن علاقات مصر قوية ومساندتها وتضامنها مع الشعبين الليبي والمغربي حقيقية وفاعلة.

تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائها في مصابهم الأليم

واعتبرت التمامي أن قيام مصر بتقديم المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائها في مصابهم الأليم، مشددة على تنوع كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين وغيرها.

واختتمت بالقول إن مصر سبقت دولًا كبرى في مساعدة ليبيا والمغرب انطلاقًا من إيمانها بعروبتها، وانتصارًا لعلاقاتها القوية مع أشقائها العرب. وتواجدت من اللحظات الأولى.

رئيس حزب مصر أكتوبر تعزي فى ضحايا المغرب وليبيا.. وتؤكد: دعم مصر للأشقاء يعزز دورها الريادي

ثمّنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للأشقاء في ليبيا والمغرب، والذي يعكس ريادتها العربية والإقليمية، ويؤكد دورها التاريخي في دعم ومساندة الدولة العربية خاصة والدولة الصديقة بوجه عام، من منطلق المبدأ المصري القائم على نشر السلام والاستقرار في كل بلدان العالم، والذي ظهر جليًا في تعاملها مع الأزمات التي تعرضت لها سوريا ولبنان وتركيا، والسودان مؤخرًا.

وقالت مديح، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر دائمًا ما تسارع لمساندة ودعم الأشقاء، لا سيما ليبيا التي تحسب على الجوار المصري، وامتداد لأمنها القومي، والتقارب الجغرافي معها، لذلك أخذت ليبيا اهتمامًا كبيرًا من مصر التي لم تتأخر لحظة عن مساعدتها، مشيرة إلى أن هذا التقارب المصري الليبي يدعم قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الاهتمام الشخصي من الرئيس السيسي وحرصه على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء في ليبيا، وكذلك المغرب التي سارع الرئيس السيسي بإصدار توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بتقديم كل سبل الدعم اللازمة لها.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر على ضرورة أن تكون تلك الكوارث التي تعرضت لها ليبيا، رسالة للأشقاء بأن يتحدوا خلف المؤسسات الوطنية، وتجنيب المصالح الشخصية، والبحث عن حلول تجاه التحديات التي تواجه الشعب الليبي.

واختتمت بتقديم واجب العزاء للشعبين الليبي والمغربي في ضحايا الكوارث التي تعرضوا لها، سواء زلزال المغرب، أو إعصار ليبيا.