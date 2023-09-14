الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غادة عجمى تثمّن موقف مصر الداعم للأشقاء فى المغرب وليبيا

غادة عجمي
غادة عجمي

ثمّنت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، موقف مصر المساند لكل من الشعبين الليبي والمغربي في نكبتيهما بسبب الزلزال والفيضانات والسيول، بالتاريخى والعظيم، وأبدت ثقتها التامة فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على تخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن إعصار دانيال بليبيا والزلزال الذي تعرض له المغرب.

 يعكس الدور الرائد والمحورى

وأشادت النائبة غادة عجمي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية بحرًا وجوًا لكل من الأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدة أن ذلك يعكس الدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر للوقوف بجانب الدول العربية الشقيقة.

التحرك الفورى والعاجل من القوات المسلحة

وثمّنت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، التحرك الفورى والعاجل من القوات المسلحة لتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وتوجيه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر دائمًا وأبدًا هي الداعم الأول للأشقاء وقت الأزمات، أن الدولة المصرية لن تتوقف عن تقديم الدعم في أي وقت، ومد يد العون والمساعدة لكل العرب.

مواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحاياهم

وتقدمت النائبة غادة عجمي، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

 وفي وقت سابق توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعزاء لأشقائنا في المملكة المغربية وليبيا، ولأسر المصريين ضحايا السيل في ليبيا، موجهًا بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، التنسيق بين أجهزة الدولة لتقديم الدعم اللازم للأشقاء.

النائبة غادة عجمي مجلس النواب المصريين بالخارج آثار إعصار دانيال آثار زلزال المغرب

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