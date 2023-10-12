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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بقرار جمهورى.. تجديد تعيين وكيل الأزهر لحين بلوغه السن القانونية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 462 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لحين بلوغه السن القانونية، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، وحتى ٢٨ مارس ٢٠٢٥.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يعامل "الضويني" معاملة الوزير، من حيث الدرجة والراتب والبدلات.
وتنشر الدستور السيرة الذاتية للدكتور الضويني، فيما يلي 


١ - ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني وشهرته "محمد الضويني" في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في ٢٩ مارس عام ١٩٦٥، ونال الإجازة العالية "الليسانس" شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام ١٩٩٠.

٢- درس الضويني بجامعة الأزهر وحصل على الإجازة العالية لشعبة الشريعة والقانون بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

3- لم يقف عند هذا ولكنه اجتهد وأثبت جدارته، حتى نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز، ونال درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

4- كانت أولى خطواته المهنية والمتوقعه لاجتهاده هي تعيينه معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون.

5-وفور إثبات نجاحة وجدارته العلمية والمهنية، تم تعيينه مدرسًا مساعدًا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

6- وتولى بعدها العديد من المناصب، حيث عين مدرسًا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون.

7-كما نال منصب أستاذًا مساعدًا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان.

8- ليستكمل الضويني نجاحته حيث عين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر 2019.

9- وتولى منصب رئيسًا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

10- وبحلول عام 2020 تم تعيينه رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير 2020.

11- وتولى منصبةالحالي كأمينًا عامًا لهيئة كبار العلماء في أبريل 2020.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد عبد الرحمن الجريدة الرسمية الضويني الدرجة والراتب والبدلات

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