الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشهد عرضًا عسكريًا احتفالًا بنصر أكتوبر الخمسين

جانب من العرض
جانب من العرض

تستمر فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر حرب أكتوبر، الذكرى الخمسون لها.

وشهد الاحتفال عددا من العروض الفنية لرجال القوات المسلحة، ولعل أبرزها العرض العسكري، الذي تضمن تشكيلات من الفرق العسكرية الجوية والبحرية وخريجي الكليات العسكرية وخريجي كلية الدفاع الجوي وكليات الشرطة، والذين رسموا عددا من اللوحات الفنية المبهرة.

تضمن العرض العسكري مرور عدد من المجموعات العسكرية التابعة للعرض العسكري، حيث شرح اللواء أركان حرب محمد سمير، قائد طابور العرض العسكري، كيفية مرور القوات وطوابير العرض.

صورة من العرض

وكان قد شهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا لأعلام الدول العربية التي شاركت في نصر حرب أكتوبر عام 1973.

وجاء ترتيب الدول كالتالي، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجزائر، سوريا، الكويت، ليبيا، السودان، اليمن، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، العراق.

 

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