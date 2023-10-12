الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أرباحه تخطت الـ50 مليونًا.. تجديد حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بأسيوط

حبس
حبس

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الخميس، بـحبس أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه مبالغ مالية ضخمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وكذا إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدرت تلك الممتلكات بـ"50 مليون جنيه تقريبًا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأموال العامة مركز شرطة البدارى اسيوط المواد المخدرة غسل تلك الأموال الاموال

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