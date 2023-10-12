الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الرئيس السيسي اهتم بالمرأة ورفع من شأنها ( فيديو)

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس السيسي

حرص عدد كبير من المواطنين على إعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لمساندته في عمله الدؤوب خلال السنوات الماضية من أجل اتمام مشروعات التنمية في الجمهورية الجديدة والمشروعات الرئاسية الكبيرة التي نفذت للارتقاء بالقرى الفقيرة والأكثر احتياجًا والنائية.

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وقالت إحدى المواطنات، لـ"الدستور" إنها تدعم الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم، لأنه قدم الكثير للشعب المصري:" أول رئيس يهتم بالفقراء والشباب بشكل كبير جدًا".

أشارت إلى أن الرئيس السيسي اهتم بالمرأة بشكل كبير، ورفع من شأنها وأعطاها مهمة كبيرة في التعامل مع المناصب العليا في الدولة:"كمل ياريس كلنا وراك.. تحيا مصر"، وذكرت أنها رأت ما يقدمه الرئيس للمواطنين في ربوع  مصر للارتقاء بهم معيشيًا واجتماعيًا.

وأضافت أنها وراء الرئيس في خطواته بعدما قدم الكثير للوطن، لذلك تؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة الإصلاح.

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