تضامنًا مع غزة.. إلغاء حفلات حسين الجسمى وتامر عاشور وبهاء سلطان بالكويت

قرر القائمون على مهرجان ليلة عمر، إلغاء حفلات كل من حسين الجسمي، تامر عاشور، بهاء سلطان، رحمة رياض، عايض، وذلك قبل ساعات من انطلاق الحفل، الذى يأتى ضمن فعاليات المهرجان، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بيانًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه: جمهورنا العزيز، بناء على مسئوليتنا الاجتماعية نعلن تأجيل حفل حسين الجسمي ورحمة رياض وتامر عاشور وبهاء سلطان وعايض، وسيتم إعلامكم بالموعد الجديد بأقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أعلن القائمون على مهرجان "ليلة عمر الغنائي" في دورته الثانية عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه نجوم الوطن العربي النجم تامر عاشور، والنجم بهاء سلطان والنجم عايض، غدًا الجمعة، في قاعة "أرينا الكويت".