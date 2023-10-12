الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عادل رضوان: تكفينا إنجازات 10 سنوات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

دعم الرئيس عبدالفتاح
دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى 

قال عادل رضوان، أحد العمال المشاركين في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي نجح على مدار 10 سنوات في تطوير العديد من المصانع في أنحاء الجمهورية، وهو ما وفر الأمان للعامل في بقاع مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بشكل كبير جدًا.

وتابع “رضوان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مطالبون جميعًا بالمشاركة ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وعلق:" كلنا وراك ياريس"
https://youtube.com/shorts/P-NgjtJRaMA


"بكرى" يشارك فى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى 

شارك النائب والإعلامي مصطفى بكري، في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة. 

كما شارك في المؤتمر عدد من العمال، أبرزهم عمال وزارة الأوقاف، الذين جاءوا لإعلان دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك، أيضا، في المؤتمر العديد من عمال الشركات، سواءً القطاع العام أو الخاص، وكان أبرز المشاركين النقابة العامة للاتصالات، والتي حضر منها عدد كبير جدًا من العمال، رافعين أعلام مصر لإعلان تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة  2023/ 2024.

كما شاركت النقابة العامة لعمال المرافق في المؤتمر، والذين أكدوا أنهم جاءوا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موجهين الشكر للرئيس على جهوده العظيمة في إصلاح مصر.

اتحاد نقابات عمال مصر: العمال جميعًا داعمون للرئيس السيسى 

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تأييد الرئيس السيسى لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كافة المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس "سى" فى عهد الرئيس السيسي. 

وطالب "جبران" عمال مصر بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تُمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

السيسي لإعلامي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية المقبلة وزارة الأوقاف النقابة العامة للاتصالات اتحاد نقابات عمال مصر

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