محافظ أسيوط يبحث مشروع "الغذاء للمستقبل" لتعزيز الأعمال الزراعية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، الدكتور وليد سلام، مدير "الغذاء للمستقبل" مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يجري تنفيذه في 14 محافظة على مستوى الجمهورية من بينها أسيوط بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لتنسيق تنظيم مهرجان "الرمان" خلال الشهر الجارى.

جاء ذلك بحضور د.رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس أسامة زكى، نائب مدير المشروع وممثلى المشروع.

تعزيز روابط السوق بين صغار المزارعين والأسواق عالية الجودة

واستعرض مدير المشروع نهج المشروع، والذى يستهدف تعزيز روابط السوق بين صغار المزارعين والأسواق عالية الجودة وتحديد ومعالجة المعوقات الأساسية باستخدام منهجية تلبية احتياجات السوق من خلال المشترين ولتحسين كفاءة السوق وتلبية متطلباتها المختلفة وزيادة دخول المزارعين، فضلًا عن تطوير قطاع المحاصيل البستانية والاستجابة بشكل أفضل لطلبات السوق محليًا ودوليًا وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي من خلال تطبيق النظم المعتمدة على السوق كما سيقوم على مدار 6 سنوات بتحسين قدرة صغار المزارعين والمصنعين ومجموعات المنتجين والمؤسسات العاملة في مجال المحاصيل عالية القيمة من خلال نقل المعرفة الزراعية لتحسين قدرة المزارعين على إنتاج محاصيل بستانية عالية القيمة.

أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنظيم مهرجان للرمان بالمحافظة خلال الشهر الجارى، على غرار مهرجان التمور بالوادي الجديد ومهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية، لتنشيط القدرة التسويقية للمحصول، والذى تتميز به محافظة اسيوط وتحتل مكانة عالمية فى جودة محصول الرمان وكمياته التى يتم تصدير أغلب الكميات إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأكد الجهود المبذولة لإحداث طفرة في التنمية الزراعية والتعرف على الطرق الحديثة في الزراعة والري وترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم، مشيرًا إلى أهمية المشروع فى تطوير قطاع المحاصيل البستانية وتعزيز نظام تسويقها ليتناسب مع متطلبات السوقين المحلية والدولية وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي وتنمية قطاع المحاصيل عالية القيمة كما سيعمل على خلق مزيد من فرص العمل وبناء قدرات التوظيف وزيادة الدخول لصغار المزارعين.

يشار إلى أن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري يهدف على مدار 6 سنوات زيادة متوسط الدخول لأكثر من 120 ألف من صغار المزارعين ومضاعفة دخول 25000 من صغار المزارعين كحد أدنى وخلق 12 ألف وظيفة مستدامة في مجال الأعمال الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الري لأكثر من 22 ألف هكتار والاستفادة من 10 مليون دولار من خلال بناء شراكات مع المؤسسات المصرية والمنظمات الزراعية لتركيب أنظمة ري حديثة وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي في مصر.

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