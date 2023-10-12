الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مشروع "الغذاء للمستقبل" لتعزيز الأعمال الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، الدكتور وليد سلام، مدير "الغذاء للمستقبل" مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يجري تنفيذه في 14 محافظة على مستوى الجمهورية من بينها أسيوط بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لتنسيق تنظيم مهرجان "الرمان" خلال الشهر الجارى.

جاء ذلك بحضور د.رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس أسامة زكى، نائب مدير المشروع وممثلى المشروع.

تعزيز روابط السوق بين صغار المزارعين والأسواق عالية الجودة
واستعرض مدير المشروع نهج المشروع، والذى يستهدف تعزيز روابط السوق بين صغار المزارعين والأسواق عالية الجودة وتحديد ومعالجة المعوقات الأساسية باستخدام منهجية تلبية احتياجات السوق من خلال المشترين ولتحسين كفاءة السوق وتلبية متطلباتها المختلفة وزيادة دخول المزارعين، فضلًا عن تطوير قطاع المحاصيل البستانية والاستجابة بشكل أفضل لطلبات السوق محليًا ودوليًا وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي من خلال تطبيق النظم المعتمدة على السوق كما سيقوم على مدار 6 سنوات بتحسين قدرة صغار المزارعين والمصنعين ومجموعات المنتجين والمؤسسات العاملة في مجال المحاصيل عالية القيمة من خلال نقل المعرفة الزراعية لتحسين قدرة المزارعين على إنتاج محاصيل بستانية عالية القيمة.

أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنظيم مهرجان للرمان بالمحافظة خلال الشهر الجارى، على غرار مهرجان التمور بالوادي الجديد ومهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية، لتنشيط القدرة التسويقية للمحصول، والذى تتميز به محافظة اسيوط وتحتل مكانة عالمية فى جودة محصول الرمان وكمياته التى يتم تصدير أغلب الكميات إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأكد الجهود المبذولة لإحداث طفرة في التنمية الزراعية والتعرف على الطرق الحديثة في الزراعة والري وترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم، مشيرًا إلى أهمية المشروع فى تطوير قطاع المحاصيل البستانية وتعزيز نظام تسويقها ليتناسب مع متطلبات السوقين المحلية والدولية وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي وتنمية قطاع المحاصيل عالية القيمة كما سيعمل على خلق مزيد من فرص العمل وبناء قدرات التوظيف وزيادة الدخول لصغار المزارعين.

يشار إلى أن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري يهدف على مدار 6 سنوات زيادة متوسط الدخول لأكثر من 120 ألف من صغار المزارعين ومضاعفة دخول 25000 من صغار المزارعين كحد أدنى وخلق 12 ألف وظيفة مستدامة في مجال الأعمال الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الري لأكثر من 22 ألف هكتار والاستفادة من 10 مليون دولار من خلال بناء شراكات مع المؤسسات المصرية والمنظمات الزراعية لتركيب أنظمة ري حديثة وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي في مصر.

الاجتماع
الاجتماع
الاجتماع
الاجتماع
الاجتماع
الاجتماع
الاجتماع
الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريف المصري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهرجان الرمان

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك لبحث أوجه التعاون

محافظ أسيوط يتابع مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" لدخولها الخدمة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

السكر بـ20 جنيهًا.. "التموين" تنهى استعداداتها لمبادرة "خفض أسعار السلع"

القوات الجوية تقدم عرضًا بطائرات f16 وميج 29 أمام الرئيس السيسى

وصول الرئيس السيسى لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

الآن متاح.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

الرئيس السيسى يصدق على منح علم مصر وسام الجمهورية العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى