الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة ينفذ التجربة "مصر-9" لمحاكاة إنقاذ سفينة بالسواحل المصرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة "مصر-9" والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب سفينة تعرضت لحدوث حريق أثناء الإبحار قبالة الشواطئ المصرية بنطاق محافظة بورسعيد، وذلك باتباع كافة إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية.

شارك في تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والجهات المعنية لعدد من الوزارات والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصري.

جدير بالذكر أنه تم إستخدام أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لأول مرة في تنفيذ التجربة والتي تعمل على ربط جميع مؤسسات الدولة بما يحقق سرعة الاستجابة والتصدي للكوارث والأزمات الطارئة.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ أعمال التدخل الفوري حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض حياة أي إنسان للخطر والوصول إلى كافة المناطق التي يصعب الوصول إليها لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم.

تأتي التجربة "مصر-9" تأكيدًا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية لمواجهة كافة المخاطر والأزمات.

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