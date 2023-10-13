الكنيسة المارونية تحتفل بالجمعة الرابعة بعد "عيد الصليب"

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الرابع بعد عيد الصليب.

وبهذه المناسبة، القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"أشعر بأنّ ربّي يسوع يجعلُ من نفسه دائم القرب منّي. لقد سمح في هذه الأيّام بأن أقعَ في البحر، وأن أغرقَ في التفكير في بؤسي وفي غروري، لكي يُفهمَني إلى أيّ درجة أنا بحاجة إليه. وفي الوقت الذي كدت أغرقُ إلى القعر، أتى الرّب يسوع المسيح ماشيًا على المياه ومبتسمًا لملاقاتي ولإنقاذي. وكم كنت أودّ أن أقول له مثل بطرس: "يا ربّ، تباعد عنّي، إنّي رجل خاطئ" ، غير أنّ حنانَ قلبِهِ غمرَني ورقّةَ كلماتِهِ أحاطَتْني حين قالَ: "لا تَخَف".

لا ينبغى ان نخاف بسبب وجود الله بجوارنا

ما عدتُ أخشى شيئًا وأنا بجانبكَ! أنا أرتاح في حضنكَ، تمامًا مثل الخروف الضّال، وأسمع دقّات قلبكَ. يا ربّي يسوع، أنا كلّي لكَ الآن أيضًا، وفي كلّ مرّة إلى الأبد. عندما أكون معكَ، أكون حقًّا عظيمًا؛ من دونكَ، لستُ إلاّ قصبة ضعيفةً، وحين أتّكلُ عليكَ، أتحوّلُ إلى عمود ثابت. يجب ألاّ أنسى يومًا بؤسي، لا كي أرتجفَ باستمرار، بل كي أقتربَ من قلبكَ بمزيد من الثقة، بالرغم من تواضعي وحيرتي، لأنّ بؤسي هو عرش رحمتكَ وحبّكَ.