الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسين كربوس وبابيلس وأغاثونيكوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم الجمعة، بذكرى  القدّيسين الشهداء كربوس وبابيلس وأغاثونيكوس، واستشهد هؤلاء في عهد الامبراطور داكيوس (249-251). وكان كربوس اسقفًا وبابيلس شمّاسًا.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

في طرفة عينٍ كثَّر الربّ القليل من الخبز. لقد فعلّتْ أصابعه العشرة بلحظةٍ واحدة عملاً يتطلّب عشرة أشهر من العمل البشريّ... غير أنّ مقياس هذه الأعجوبة لم يكن قدرة الرّب بقدر ما كان جوع النّاس الحاضرين. لأنّنا لو أردنا أن نقيس هذه الأعجوبة على مقياس قدرة الربّ، لما كان تقييمها أمراً ممكناً. أمّا كوننا نقيّم هذه الأعجوبة على مقياس جوع النّاس، فإنّ المعجزة فاقت بكثير الكِسَرِ الَّتي فَضَلَت عنِ الآكِلينَ والّتي جمعها الرّسل ومَلأُوا بها اثنَتَي عَشْرَةَ قُفَّةً. يقول الحِرفيّون إنّ القوّة تنبع من الرّغبة الّتي في داخل زبائنهم لذلك لا يستطيعون أن يحقّقوا كلّ شيء. وبالعكس من ذلك فإنّ أعمال الله تتخطّى كلّ رغبة.

بعد أن شبع الجمع في البرّية -كما شبع الشّعب الإسرائيليّ من قبل بفضل صلاة موسى- صرخوا قائلين: "حَقًا، هذا هوَ النَّبِيُّ الآتي إِلى العالَم" وكانوا بصرختهم تلك يلمّحون إلى كلام موسى في سفر تثنية الإشتراع: "يُقيمُ لَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَبِيًّا" إنمّا ليس أيّ نبيّ، بل "نبيّ مِثْلي" سوف يشبعكم في البرّيّة. مثلي سيمشي على الماء ومثلي سيظهر في "الغمام النّير"  ومثلي سيحرّر شعبه... لقد أعطى أمّه ليوحنّا عند أقدام الصّليب كما سلّم موسى قطيعه لهوشع... لكنّ خبز موسى لم يكن كاملاً فقد أعطي فقط للشعب العبرانيّ. أمّا ربّنا، فقد أراد أن يكون عطاؤه أشمل من عطاء موسى وأن تكون دعوة الشعوب أكمل من دعوة موسى فقال: "أَنا الخبزُ الحَيُّ الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّماء، مَن يَأكُلْ مِن هذا الخُبزِ يَحيَ لِلأَبَد. والخُبزُ الَّذي سأُعْطيه أَنا هو جَسَدي أَبذِلُه لِيَحيا العالَم"

احتفال الكنيسة البيزنطية اليوم احتفالات الكنيسة البيزنطية اعياد الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية

مواد متعلقة

الجمعية العامة لسينودس الأساقفة الكاثوليك تحذر من العنف في الأراضي المقدسة

البابا تواضروس الثانى يُدشن كنيسة البشارة بميلانو

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى القمص سمعان إبراهيم

الكنيسة المارونية تحيي ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الأول النيقاوي

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى مار فيليبّوس الشمّاس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّ ثيوفانيس الملقّب بالموسوم أو المرنم

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس سارماتاس الشهيد المصري

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

أسرار الغرف المغلقة.. معضلات الرد الإسرائيلى على «طوفان الأقصى»

طليقة شريف منير: بناتي أجبرن على مهاجمتي على السوشيال ميديا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الاسرائيلى يبدأ شن هجوم واسع على غزة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا