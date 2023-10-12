الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخدمة 12 ألف أسرة.. بدء رصف شوارع فرعية ورئيسية بالمعمورة البلد في الإسكندرية

رصف الشوارع بالمعمورة
رصف الشوارع بالمعمورة البلد في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن بدء أعمال الرصف بعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية وأعمال تطوير ورفع كفاءة بعدد من المنشآت الصحية والتعليمية يستفاد منها نحو 12 ألف أسرة من أهالي المعمورة البلد، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الحضرية الأشد احتياجًا.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ مشروع بناء القدرات  CBUID لتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والقائم على تنفيذه بمنطقة المعمورة البلد صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة  مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتمويل من  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الأوروبي.


 
إنشاء مبنى طوارئ جديد ورفع كفاءة وحدتي صحة

وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة ميرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة على توجيه محافظ الإسكندرية بسرعة إنجاز كافة المشروعات بمنطقة المعمورة البلد، لخدمة أهالي المنطقة من بينها بناء مبني مشروع إنشاء مبنى طوارئ جديد بمستشفي أبو قير العام، وإنشاء مبني جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بالإضافة إلى رفع كفاءة وحدتي صحة أبو قير 2 و3.

وأضافت رئيس وحدة تطوير العشوائيات، أنه من المقرر رصف عدد  2 شارع رئيسي وهما: ابن النفيس والتين وعدد 50 شارع متفرع بمنطقة حوض الطماطم وذلك لخدمة  أكثر من 12 ألف أسرة.

إعادة الشيء لأصله في 9 شوارع بحي غرب

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 9 شوارع بنطاق حي غرب عقب إنهاء شركات المرافق أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تكررت منها شكاوي المواطنين والتي تخدم مناطق حيوية.

وأضاف أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة للمواطنين.

ومن جهتها؛ أشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق، بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التالية: (شارع الأمان شركة الصوامع - شارع إبن سهلان- شارع الإسناوي- شوارع المكس 1و و2و3- كفر عشري- شارع النباتات بغيط العنب- شارع مدرسة ابو الهول).

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