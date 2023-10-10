الشريف يكرم مدير "صحة الإسكندرية" لبلوغها سن التقاعد ويثمن جهودها

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية السابق، لبلوغها سن التقاعد، تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها مسئولية مديرية الصحة.

المحافظ يثمن جهود وكيل وزارة الصحة

وثمن المحافظ الجهود التي قامت بها الدكتورة أميرة طهيو في إطار توجيهات الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدًا بمدى حرصها ومتابعتها الدءوبة على مدار الـ24 ساعة. وقدم لها خالص الشكر والتقدير، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح.

غادة ندا وكيلًا جديدًا لوزارة الصحة بالإسكندرية

تقدمت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة الجديدة بالإسكندرية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشكر والتقدير للدكتورة أميرة طهيو، على ما تم إنجازه خلال فترة توليها منصب وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وكانت قد شاركت الدكتورة أميرة طهيو، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في افتتاح المركز المتكامل للحساسية الصدرية للأطفال والكبار بوحدة طب صحة الأسرة بسان ستيفانو، الذى يُعد أول مركز متخصص بشراكة مجتمعية يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية افتتاح هذا المركز الذى يأتى فى إطار دعم المحافظة لكافة المبادرات المجتمعية المقدمة لخدمة القطاع الصحى بالإسكندرية، ومن بينها مراكز الحساسية الصدرية للأطفال والكبار، لتوفير خدمة طبية بجودة عالية ومتميزة يشرف عليها فرق طبية من المتخصصين في أمراض الحساسية.

يضم المركز الذى تكفل بعملية تجهيزه بالكامل الدكتور سمير خضر، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بالإسكندرية، 2 عيادة للأطفال، وعيادة للكبار، ومعمل لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، كما يقدم المركز خدمات التثقيف والكشف الصحي للمرضى، ويعمل المركز من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة كعيادة متميزة.