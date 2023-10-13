الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تخصص عظتها للحديث عن الروح القدس وتسمياته ورموزه

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم، بحلول الجمعة السابع والعشرون من زمن السنة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية خصصتها للحديث عن (الروح القدس وتسمياته ورموزه).

وقالت الكنيسة في عظتها، إن "الرّوح القدس" هو اسم علم للّذي نعبده ونمجّده مع الآب والابن. لقد تقبّلته الكنيسة من الرّب وتعترف به في معموديّة أبنائها الجدد (راجع مت 28: 9). إن كلمة " Esprit – Spirit" (بالفرنسية والإنكليزيّة) هي ترجمة لكلمة "روح" العبريّة (والعربيّة) والّتي معناها الأوّل نسمة، أو هواء أو ريح. 

واستعمل الرّب يسوع صورة الرّيح الحسّية لكي يوحي لنيقوديمس التّجدد المتسامي للّذي هو شخصيًّا نسمة الله، أي الرّوح الإلهيّ إضافة إلى ذلك، فإن كلمتي "روح" و "قدس" هما صفتان إلهيّتان مشتركتان ما بين الأقانيم الثلاثة.

ما هو البارقليط؟

إن المسيح، عندما أعلن عن مجيء الرّوح القدس ووعد به، سمّاه "البارقليط" وهي لفظة تترجم بالمعنى الحرفي "الّذي يُدعَى إلى قُربِنا". كما تترجم لفظة "بارقليط" أيضًا بـ "المعزّي" والرّب يسوع هو المُعَزّي الأوّل. ويسمّي الرّب يسوع الرّوح القدس "الرّوح الحقّ"... كما نجد عند القديس بولس تسميات عدّة للرّوح القدس: روح الوعد، روح التّبنّي، روح المسيح، روح الرّب، روح الله... كما نجد عند القدّيس بطرس تسمية روح المجد.

رموز الرّوح القدّس (المياه، المسحة، النّار، الغمام، النّور، الختم والحمامة):

اليد: كان المسيح يشفي المرضى ويبارك الأطفال بوضع يده عليهم. وباسمه عمل الرّسل الأمر ذاته.

وأكثر من ذلك، فإن الرّوح القدس كان يوهب بوضع يد الرّسل. وتورد الرّسالة إلى العبرانيين وضع اليد في عداد الأمور الأساسيّة من تعليمها.

وتلك العلامة لسكب الرّوح القدس بكامل قدرته، قد حفظتها الكنيسة في صلوات استدعاء الرّوح القدس خلال الاحتفال بالأسرار الإلهيّة.

الإصبع: كان الرّب يسوع "يطرد الشّياطين بإصبع الله". إن كانت شريعة الله قد كتبت على "لَوحَينِ مِن حَجَر، مَكْتوبَينِ بِإِصبَعِ الله"  فإن رسالة الرّب يسوع المسيح الّتي سُلِّمت إلى عناية الرّسل، "لم تُكتَبْ بِالحِبْر، بل بِرُوحِ اللهِ الحَيّ، لا في أَلواحٍ مِن حَجَر، بل في أَلواحٍ هي قُلوبٌ مِن لَحْم" ( إن نشيد "تعال أيّها الرّوح الخالق" يبتهل إلى الرّوح القدس داعيًا إيّاه "إصبع يمين الله"

أعضاء الكنيسة اللاتينية احتفال الكنيسة اللاتينية احتفالات الكنيسة اللاتينية اعياد الكنيسة اللاتينية الكنيسة اللاتينية

مواد متعلقة

الجمعية العامة لسينودس الأساقفة الكاثوليك تحذر من العنف في الأراضي المقدسة

البابا تواضروس الثانى يُدشن كنيسة البشارة بميلانو

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الشباب بكنيسة السيدة العذراء بجاهين

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى القمص سمعان إبراهيم

الكنيسة المارونية تحيي ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الأول النيقاوي

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى مار فيليبّوس الشمّاس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّ ثيوفانيس الملقّب بالموسوم أو المرنم

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس سارماتاس الشهيد المصري

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا