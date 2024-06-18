في عيد ميلاد نورا المعتزلة.. معلومات عن أنثى الجوزاء (صور)

تحتفل اليوم النجمة المعتزلة نورا، بعيد ميلادها الـ68، فهي من مواليد برج الجوزاء الذي يملك الكثير من الصفات المختلفة عن باقي الأبراج.

ولدت نورا، عام 1954 وتخرجت من كلية التجارة وانضمت لعالم الفن واشتهرت بأدائها البارع وعرفت وسط الجمهور باسم "روءة" فى فيلم "العار" امام الفنان نور الشريف.

نورا

وتزامنًا مع عيد ميلادها، ترصد “الدستور” في تقريره أبرز التفاصيل والمعلومات عن أنثى الجوزاء، ولعشاق الأبراج والفلك، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي.

في عيد ميلاد نورا المعتزلة.. ما لا تعرفه عن أنثى الجوزاء؟ (صور)

يعرف عن أنثى برج الجوزاء بأن لديها القدرة على التواصل وذكائها الخارق بامتياز، ومن المعروف أيضا أن لديها صفات مختلفة أبرزهم العفوية والإبداعية والاجتماعية هي السمات المميزة لأنثى الجوزاء المفعمة بالحيوية، ولديها أيضًا ذكاء حاد ومواهب كثيرة تحاول استغلالها افضل استغلال.

في عيد ميلاد نورا المعتزلة.. ما لا تعرفه عن أنثى الجوزاء؟

تميل أنثى برج “الجوزاء” إلى التغيير والتجديد والتحدي المستمر في حياتهم، لذلك يبذلون الكثير من الجعد في العمل للحصول على النجاح او التقدير المطلوب، فهي من الشخصيات المرنة التي يسهل التعامل معها بطريقة إيجابية، وبالرغم من تردد هذا البرج إلا أن البعض منهم يقع في المشاكل والتحديات في حياته، إلا انه دائمًا يحصل على القرارات الصحيحة بعد بحث طويل.

ومن أكثر العيوب سلبية في برج الجوزاء، “الشك” وعدم الثقة بالأخرين، وأيضًا تقلب المزاج حيث أن في بعض الأوقات تجده يشعر بالفرح والحزن في وقت واحد.