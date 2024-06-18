الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في عيد ميلاد نورا المعتزلة.. معلومات عن أنثى الجوزاء (صور)

نورا
نورا

تحتفل اليوم النجمة المعتزلة نورا، بعيد ميلادها الـ68، فهي من مواليد برج الجوزاء الذي يملك الكثير من الصفات المختلفة عن باقي الأبراج.

ولدت نورا، عام 1954 وتخرجت من كلية التجارة وانضمت لعالم الفن واشتهرت بأدائها البارع وعرفت وسط الجمهور باسم "روءة" فى فيلم "العار" امام الفنان نور الشريف.

نورا

وتزامنًا مع عيد ميلادها، ترصد “الدستور” في تقريره أبرز التفاصيل والمعلومات عن أنثى الجوزاء، ولعشاق الأبراج والفلك، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي.

txt

يقعن في الحب بسهولة.. صفات سيدات برج الجوزاء

في عيد ميلاد نورا المعتزلة.. ما لا تعرفه عن أنثى الجوزاء؟ (صور)

يعرف عن أنثى برج الجوزاء بأن لديها القدرة على التواصل وذكائها الخارق بامتياز، ومن المعروف أيضا أن لديها صفات مختلفة أبرزهم العفوية والإبداعية والاجتماعية هي السمات المميزة لأنثى الجوزاء المفعمة بالحيوية، ولديها أيضًا ذكاء حاد ومواهب  كثيرة تحاول استغلالها افضل استغلال.

في عيد ميلاد نورا المعتزلة.. ما لا تعرفه عن أنثى الجوزاء؟ 

تميل أنثى برج “الجوزاء” إلى التغيير والتجديد والتحدي المستمر في حياتهم، لذلك يبذلون الكثير من الجعد في العمل للحصول على النجاح او التقدير المطلوب، فهي من الشخصيات المرنة التي يسهل التعامل معها بطريقة إيجابية، وبالرغم من تردد هذا البرج إلا أن البعض منهم يقع في المشاكل والتحديات في حياته، إلا انه دائمًا يحصل على القرارات الصحيحة بعد بحث طويل.

ومن أكثر العيوب سلبية في برج الجوزاء، “الشك” وعدم الثقة بالأخرين، وأيضًا تقلب المزاج حيث أن في بعض الأوقات تجده يشعر بالفرح والحزن في وقت واحد.

نورا برج الجوزاء الجوزاء مواليد برج الجوزاء عيد ميلاد نورا أنثى الجوزاء

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|السودان يواجه أسوأ مجاعة والزمالك يُحدد 4 مطالب لاستكمال الدوري

أبرز الفوائد الغذائية لتناول لسان البقر

تعرف على كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024

تعرف على توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

تخرج فين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024

تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2024

ثاني أيام عيد الأضحى.. حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد

لست البيت.. أفضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024

الأكثر قراءة

الخميس 18 يوليو.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

مواجهة مصرية خالصة فى انطلاق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى

4 مصابين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

حبس المتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة على "واتس آب"

من الديون إلى رحلة العمر.. هكذا استقبل الحجيج "عم ربيع" بائع البرتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

عضو بالكنيست يشبه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ "فرع من حماس"

المفوض السامى لحقوق الإنسان: مقتل 528 فلسطينيًا بالضفة يثير مخاوف من "القتل غير القانونى"

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"