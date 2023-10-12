الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان المعرض الثانى للكتاب

معرض كتاب شرم الشيخ
معرض كتاب شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الكتاب

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، اليوم الخميس، الدورة الثانية من معرض كتاب محافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

حضر افتتاح المعرض، مجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ويستمر حتى الخميس المقبل 19 من الشهر ذاته، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

يشارك في الدورة الحالية من المعرض ما يقرب من 20 ناشرًا ما بين دور نشر خاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، ووزارات أخرى، من بينها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشارك الهيئة في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، تتناسب مع كل الفئات العمرية.

ولقي المعرض في ساعاته الأولى إقبالًا كبيرًا من طلاب مدارس جنوب سيناء، وجامعة الملك سلمان، وشهد الافتتاح مجموعة من العروض الفنية للمواهب الشابة لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث ترافق الفعاليات الفنية المعرض على مدار أيامه.

وقال رئيس هيئة الكتاب، إن معرض كتاب جنوب سيناء عاد مرة أخرى، بعد انقطاع لسنوات، وجاء في الدورة الحالية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ50 لانتصار حرب أكتوبر المجيد، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بتنظيم معارض للكتاب في المحافظات.

وأوضح "بهي الدين"، أن إقامة معرض في هذه البقعة الغالية من أرض مصر، يؤكد أن الثقافة لها روافد عدة، ما بين الترفيهية والثقافية، وهما صنوان، ومن وجهة أخرى كذلك تبرز المعارض ثقافة البلد المضيف لزواره من بلاد العالم الذين يُقبلون على شرم الشيخ وجنوب سيناء.

جاء ذلك ضمن خطة المعارض التي تنظمها الهيئة في محافظات الجمهورية.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض كتاب محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ

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