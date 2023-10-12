الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

الأهلي
الأهلي

سيظل البحث عن موعد المواجهة المرتقبة للنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، ويكقر التساؤل عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي من قبل المشجعين، وذلك في مستهل مشوار المارد الأحمر، ببطولة السوبر "ليج"، الدوري الإفريقي، وهو المتصدر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، حتى موعد انطلاق المباراة، التي يفصلنا عليها أيام قليلة للغاية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

وتعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر "ليج" الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر "ليج" الإفريقي 

ويفتتح الأهلي ظهوره الأول تاريخيا في النسخة الأولى من بطولة السوبر "ليج"، الدوري الإفريقي، بمواجهة سيمبا التنزاني، في تمام السادسة مساء، الجمعة المقبلة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على الملعب الوطني "مكايا"، بالعاصمة دار السلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية.

بينما يستضيف الأهلي الفريق التنزاني، في مواجهة الإياب بالدور ذاته، هنا على ستاد القاهرة الدولي، يوم 24 من الشهر الحالي.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، الفائز من المواجهة الأخرى، والتي تجمع بين صندوانز الجنوب الإفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وذلك في إطار مباريات نصف النهائي من السوبر "ليج" الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر "ليج" الإفريقي

تنقل مباراتي الأهلي وفريق سيمبا التنزاني، في ذهاب وإياب دور ربع النهائي من بطولة السوبر "ليج"، الدوري الإفريقي، عبر شبكة قنوات AD SPORTS 1 الإماراتي، الحاصلة على حقوق نقل مباريات البطولة في نسخته الأولى.

وتأتي مشاركة الأهلي في بطولة السوبر "ليج" الإفريقي، التي تعد أحداث بطولات ومسابقات الاتحاد الإفريقي، خلال الموسم الحالي (2023/2024)، عقب نتائج المارد الأحمر المتميزة في القارة السمراء، خلال النسخ الأربعة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، ووصوله لنهائيات 4 مرات متتالية وحصد اللقب في 3 منها، أعوام 2020 أمام غريمه التقليدي الزمالك، ونسخة 2021 على حساب كايزر تشفيز الجنوب إفريقي وأخيرا الوداد المغربي نسخة العام الماضي 2023.

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حيث يتواجد رفقة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، كلا من سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي، والترجي التونسي وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وإنييمبا النيجيري والوداد الرياضي المغربي.

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