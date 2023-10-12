الخميس 12 أكتوبر 2023
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عالم بجامعة طنطا ضمن أفضل 2% من علماء العالم

الدكتور عبد النبي
الدكتور عبد النبي قابيل مع رئيس جامعة طنطا

هنأ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا الدكتور عبد النبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بـكلية الهندسة جامعة طنطا، لحصوله على المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية للعام الرابع على التوالي في جميع التخصصات والـ31 عالميًا في مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لهذا العام، طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

حصل الدكتور عبد النبي قابيل، على جوائز جامعة طنطا الثلاث التشجيعية والتقديرية والتميز في الأداء الجامعي، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق، وتم تكريمه من الرئيس السيسى في عيد العلم عام 2014، كما حصل على جائزة الباحثين العرب بالأردن، وجائزة خليفة التربوية للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى الوطن العربي، والتي تُمنح لأستاذ واحد متميز في البحث العلمي في جميع التخصصات، كما كرمه الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ووزير مجلس شئون الرئاسة، وتم تصنيفه من خلال قاعدة البيانات Scopus  رقم ١ على العالم في تخصص التحلية بالطاقة الشمسية، وله مدرسة علمية في تخصص تحلية المياه والطاقة الشمسية من خلال باحثين بمصر وفى دول متعددة، وقام بنشر أكثر من ٥٠٠ بحث في مجلات ومؤتمرات دولية ومراجع للدوريات العالمية.

حصل على عضوية مجلس المياه والري بأكاديمية البحث العلمي

كما حصد جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للعلوم التطبيقية لعام 2020، كما حصل على عضوية مجلس المياه والري بأكاديمية البحث العلمي واستشاري تقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة.

وعلى صعيد منفصل، استضافت جامعة طنطا مائدة مستديرة لأصحاب الأعمال نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة (UCCD) بالجامعة، بحضور الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل في القطاع الهندسي والمعلوماتي، ومناقشة المتطلبات المهارية والمعرفية للخريجين وملاءمتها للشركات التي تنعكس بوضوح على عمليات التوظيف وتحديد معايير الاختيار.

الدكتور عبد النبي قابيل أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا كلية الهندسة جامعة طنطا جامعة طنطا ا جامعة طنطا الطاقة الشمسية

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