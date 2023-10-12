وكيل تعليم الغربية يتفقد عددًا من مدارس "قطور التعليمية"

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من مدارس إدارة قطور التعليمية، بحضور محمد حسين، مدير عام الإدارة التعليمية بقطور، حيث تفقد مدارس قرية أميوط، وهي أميوط للتعليم الأساسي، أميوط الثانوية، وأميوط الابتدائية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.

وخلال المتابعة، أثنى وكيل الوزارة على الحضور الطلابي الجيد بجميع المدارس، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد لطلاب المدارس، مشددًا على لائحة الانضباط، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، وضرورة الإعلان عن المجموعات في أماكن ظاهرة لجميع الطلبة، كما اطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس.

وفي ختام جولته بمدارس قرية أميوط بقطور، وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري المدارس على الجهد المبذول، بالإضافة إلى حُسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة والعمل بروح الفريق، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا مكللًا بالنجاح.

جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم

جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم