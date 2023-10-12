الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد عددًا من مدارس "قطور التعليمية"

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من مدارس إدارة قطور التعليمية، بحضور محمد حسين، مدير عام الإدارة التعليمية بقطور، حيث تفقد مدارس قرية أميوط، وهي أميوط للتعليم الأساسي، أميوط الثانوية، وأميوط الابتدائية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر. 

وخلال المتابعة، أثنى وكيل الوزارة على الحضور الطلابي الجيد بجميع المدارس، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد لطلاب المدارس، مشددًا على لائحة الانضباط، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، وضرورة الإعلان عن المجموعات في أماكن ظاهرة لجميع الطلبة، كما اطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس.

وفي ختام جولته بمدارس قرية أميوط بقطور، وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري المدارس على الجهد المبذول، بالإضافة إلى حُسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة والعمل بروح الفريق، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا مكللًا بالنجاح.

جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم
جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم
جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم
جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم
جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم
جانب من متابعة وكيل وزارة التعليم
انضباط العملية التعليمية بالمدارس والحضور الطلابي جيد بجميع المدارس وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه محافظ الغربية طارق رحمي محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم ح سن سير العملية التعليمية الانضباط والنظام والنظافة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "حياة كريمة" فى طنطا وزفتى

رفع 278 طنًا من القمامة والأتربة والمخلفات من شوارع زفتى

"الاختيار السليم أساس الدستور السليم".. ندوة إعلامية بمركز "نيل زفتى"

"أكتوبر التحدي والإرادة".. ندوة لمركز إعلام طنطا في ذكرى النصر

ضبط مخالفات تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالغربية

بروتوكول تعاون بين "مياه الغربية" وكلية العلوم بجامعة طنطا

العميد أحمد كشك: السماء كانت معنا فى حرب أكتوبر.. والسيسى هدية الله لمصر (فيديو)

هيئة سلامة الغذاء بالغربية تعدم كميات من المواد الغذائية الفاسدة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

"نباح كلب" يتسبب فى وفاة شاب وإصابة والده وعمه فى الصف

"النقد الدولى": مصر حققت تقدمًا جيدًا فى أوقات صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى